Familias pagarían más impuestos por bebidas, videojuegos y hasta vacaciones en 2026 (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de octubre. Entre los cambios, destaca la imposición de un cobro de 294 pesos por el formato SAM (Salida de Menores al Extranjero), que hasta ahora era gratuito. Además, se aplicará un aumento del 100% en los permisos de residencia temporal, que alcanzarán hasta 25 mil pesos para una duración de cuatro años.
Los incrementos se suman a los ya aprobados para refrescos, tabacos, sueros orales y videojuegos con contenido violento, dentro del paquete fiscal que el Gobierno federal prevé aplicar el próximo año.
Vacaciones con costo extra
La siguiente tabla ilustra el gasto aproximado que enfrentaría una familia de cuatro personas por una semana en Los Ángeles, Estados Unidos, desglosando los rubros principales a los costos más bajos y sumando el nuevo impuesto de 294.01 pesos mexicanos por la emisión del formato de autorización de salida del país para niñas, niños, adolescentes y personas bajo tutela jurídica.
Vuelos: 22 mil pesos
Transporte interno: 4 mil pesos
Alojamiento: 25 mil pesos
Alimentación: 14 mil pesos
Transporte local: 6 mil pesos
Actividades: 6 mil pesos
Seguro/documentos: 3 mil 500 pesos
Imprevistos: 3 mil pesos
Subtotal sin impuesto: 83 mil 500 pesos
Más el impuesto de 588: 84 mil 100 pesos
Así quedarán algunos de los incrementos
Productos
25% de incremento a cigarros
8% de incremento a videojuegos violentos
3 pesos por cada litro en bebidas edulcorantes, saborizadas y sueros orales
67% más a apuestas y sorteos
50% más a apuestas fuera de México
Servicios migratorios
14.2% de incremento en la cuota por documento de Visitante sin permiso para actividades remuneradas
100% de aumento en cuotas por documentos de Residente Temporal y Permanente
50% de descuento para residentes por unidad familiar, empleo nacional o invitación sin ingresos
297.89 pesos por autorización de visitas a embarcaciones
294.01 pesos por formato de salida de menores
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Exención para PyMES en inscripción simplificada de valores
Nuevo método de cobro: factor 0.27 al millar, límite $1,396,637.59
Sustitución de “Futuros y Opciones” por “Contratos de Derivados”
Exención a emisoras simplificadas por inspección y vigilancia
Marbetes y Precintos (SAT)
Se destina 50% de los ingresos de derechos por marbetes y precintos al SAT para cubrir costos de producción y modernización.
Competencia Económica
Derogación de los artículos sobre pagos de derechos por notificaciones de concentración y sus ingresos.
Certificados Fitosanitarios y Zoosanitarios Internacionales (SENASICA)
Incremento a 899.69 pesos para ambos certificados (vegetales y animales).
Servicios Aeronáuticos y Técnicos (SENEAM y AFAC)
Concesiones de aeropuertos: 63 mil 115.53 pesos.
Permisos de construcción: 15 mil 218.91 pesos.
Verificaciones mayores: 11 mil 587.24 pesos.
Verificaciones menores: 2 mil 549.12 pesos.
Servicios de certificación mediante vuelos de inspección: 211 mil 618.18 pesos por hora de vuelo.
Expedición y reposición de licencias y certificados de capacidad: desde 854.14 hasta 2 mil 306.38 pesos.
