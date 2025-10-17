¿Cuándo se suspenden las clases en todo México previo al Día de Muertos? (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de octubre. ¿Cuándo se suspenden las clases en todo México previo al Día de Muertos?

El día en que las clases en el nivel básico en México quedan suspendidas para todos los planteles, es el viernes 31 de octubre, día en que se realiza el tradicional Consejo Técnico Escolar, por lo que las y los menores estudiantes no tendrán actividades, sumando un día de descanso al de las celebraciones por el Día de Muertos.

Este es el penúltimo Consejo Técnico Escolar que se realiza en el año, tomando en cuenta que el siguiente es en el mes de noviembre, específicamente el día 28, una semana después de que se conmemore un aniversario más de la Revolución Mexicana, y de que entre, por fin, la última etapa del año al dar inicio el mes de diciembre.

Deberemos, además, estar al pendiente de lo que determine la SEP, pues ante las inundaciones que han azotado estados como Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, en muchos de estos estados se suspendieron las clases, por lo que podría haber ajustes en los calendarios escolares locales en los próximos días, para que se recuperen los días en los que no hubo actividad debido a las inclemencias del tiempo.

