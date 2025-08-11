Fallece el periodista Ismael SanMartín Hernández (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de agosto. Tras enfrentar una enfermedad terminal, este día, la pluma del periodista oaxaqueño Ismael SanMartín Hernández, ex director editorial del periódico Noticias Voz e Imagen de Oaxaca dejó de escribir con su fallecimiento.

El lamentable deceso del decano del periodismo en Oaxaca, lo confirmaron amigos de la redacción del periódico.

Sanmartín Hernández, fue por varias décadas director editorial del periódico Noticias Voz e Imagen de Oaxaca desde dónde formó a decenas de reporteros oaxaqueños.

Entre el gremio periodístico era un referente, sin embargo, su enfermedad lo obligó a retirarse de la redacción y hoy a las 12 horas partió a un mejor lugar desde donde seguirá escribiendo el libro que había comenzado luego de dejar el periódico Noticias.

El duelo se recibe en la Capilla Colonial de la funeraria Nuñez Banuet, Centro.

La ceremonia religiosa se realizará el 13 de agosto de 2025, al interior de la capilla, pendiente la hora para después ser traslado para su cremación .

