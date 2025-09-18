Exigen justicia para víctima de abuso sexual y denuncian violencia digital en San Marcos Arteaga (20:00 h)

Saúl Salazar

}Huajuapan de León, Oax. 17 de septiembre. Habitantes de San Marcos Arteaga e integrantes del Colectivo Marea Verde Mixteca, marcharon ayer por la mañana por las principales calles de ese municipio mixteco, para exigir justicia para la trabajadora de la biblioteca quien fue aparentemente víctima de abuso sexual por el presidente municipal con licencia, Leonardo Villanueva Sánchez. Al mismo tiempo denunciaron que han sido víctimas de violencia digital y amenazas en redes sociales por servidores públicos del ayuntamiento.

Una de las manifestantes, quien prefirió omitir su nombre por temor a represalias, reveló que algunas de las personas que protestaron ayer han recibido amenazas por medio de redes sociales, al parecer por empleados del Ayuntamiento de San Marcos Arteaga.

“Yo sigo haciendo responsable al señor Leonardo Villanueva Sánchez y la señora Nanci Flores, sí algo les pasa a mis hijas por el anónimo que subieron, dijeron que yo vendo a mis hijas y que mi hijo vende fotos malas, pervertidas de mujeres de la comunidad. Yo sí hago formalmente responsable al cabildo en conjunto con el señor Leonardo y la señora Nanci”, indicó.

Señaló que sus hijas todos los días salen a vender repostería, y su hijo es elemento de la Policía Municipal, por lo que teme por cada una de sus vidas.

Agregó que los funcionarios están utilizando las redes sociales para intimidar y amenazar a las personas que están exigiendo justicia para la trabajadora de la biblioteca, que fue víctima del presunto delito de abuso sexual por el munícipe con licencia Leonardo Villanueva.

Reveló que, en reuniones previas de padres de familia, profesores y directores, acordaron no participar en ninguna de las actividades que realizaría el ayuntamiento por el 215 Aniversario de la Independencia de México, además de la cancelación del desfile cívico.

“Posteriormente cada institución tuvo su reunión general, ahí se acordó que ninguna institución iba a participar. Previamente habían tenido una reunión con la encargada del despacho – Alenis González Villanueva-, ahí se habló de que iban a preguntarles a los papás, pero ninguna institución estuvo de acuerdo. El evento del 15 de septiembre, solamente estuvo el cabildo, policías, familiares de los funcionarios y nadie más”, sostuvo.

Manifestó que la presidenta del DIF Municipal, Nanci Flores Vidal, durante la marcha que hicieron ayer por la mañana con integrantes del colectivo Marea Verde Mixteca, se atrevió a saludarlas cuando pasaron frente al palacio municipal, y también mandó a sus familiares políticos a grabar video y tomar fotografías de las personas que participaron.

