Viene a México el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de EE.UU (20:30 h)

Estados Unidos, 17 de septiembre. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles que el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, viajará a la Ciudad de México el 18 de septiembre.

En un comunicado, informó que Hurley “se reunirá con funcionarios gubernamentales y representantes de la industria para discutir estrategias para combatir el financiamiento ilícito, el tráfico de drogas y las operaciones de los cárteles”.

Explicó que la visita del funcionario se produce en un contexto en el que el presidente Donald Trump “busca desmantelar los cárteles de la droga con sede en México y frenar la entrada de fentanilo mortal en los Estados Unidos”.

Este será el primer viaje de Hurley a México, en lo que el Departamento indica que es una prueba del “compromiso de la administración (Trump) con la lucha contra los cárteles de la droga terroristas”.

El comunicado señala que Hurley “agradece la estrecha cooperación del gobierno de México y tiene la intención de subrayar que el Departamento del Tesoro no permitirá que los cárteles de la droga con sede en México accedan al sistema financiero estadounidense”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir