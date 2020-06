Exigen destitución de titular de CEAV Familiares de desaparecidos se manifiestan frente a Palacio Nacional (15:45 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de junio. Familiares de personas desaparecidas se manifestaron frente a Palacio Nacional para pedir respeto a la Ley General de Víctimas y exigir la destitución de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Mara Gómez Pérez.

Las manifestantes acusaron que hubo recortes de personal dentro de la comisión incluso antes de que se informara del recorte al presupuesto. Además, acusaron, sólo cuentan con 10 asesores jurídicos.

También exigieron la renuncia de la titular de la CEAV, quien declaró que los colectivos de víctimas creían que la dependencia era “una lotería”. Asimismo pidieron soluciones al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

La epidemia no impidió que las familiares salieran con cubrebocas, caretas y trajes a protestar. Colocaron mantas con los rostros de sus desaparecidos frente a Palacio Nacional y posteriormente bloquearon la vialidad.

“Hemos trabajado varias de nosotras por meses en el cerro, en la montaña, abriendo socavones, abriendo tierra, abriendo montañas completas con nuestras propias manos, con nuestros propios recursos. Todos esos recursos todavía la CEAV nos lo debe”, aseveró una manifestante.

Lo anterior luego de que la CEAV advirtió que el recorte de 75 por ciento de su presupuesto podría provocar la parálisis de actividades esenciales y su funcionamiento. Sin embargo, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, aseguró que el plan de austeridad no afectará a la Comisión.

“(Por) la pandemia no buscan a nuestros hijos, estamos detenidos. No hay avances en las investigaciones”, señaló una mujer que vino desde Jalisco a reclamar justicia por uno de sus familiares. Y añadió que no hay seguridad para reanudar las búsquedas porque muchas madres se encuentran dentro de grupos vulnerables por COVID-19.

Información y foto vía:La Razón

Compartir