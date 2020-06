“El Tren Maya no va”, advierten a AMLO (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de junio. La Sexta Ejido de Bachajón, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y el Concejo de Organización de “Las Abejas” de Acteal, advirtieron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que “El Tren Maya no va”, en el marco del banderazo de inicio de los trabajos de construcción de esta obra prioritaria para el Gobierno.

A través de un comunicado conjunto, aseguraron que el tren no solo los despoja de sus tierras y territorios, sino de su identidad de pueblos originarios y además de asegurar que se mantendrán en resistencia en contra de la construcción del mismo, apuntaron que el proyecto es la continuidad del Plan Puebla-Panamá (PPP), creado y propuesto durante la administración de Vicente Fox Quesada, dirigido a los estados del sur-sureste de México.

Las organizaciones señalaron que el Tren Maya forma parte de un conjunto de megaproyectos que se están imponiendo, como el Proyecto Integral Morelos, Plan del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que no traen desarrollo a sus pueblos y comunidades “sino despojo y destrucción”.

Ademas aseguraron que durante la ejecución de éstos, varios activistas en defensas de las tierras y comunidades han sido asesinados y a pesar de que los casos se han hecho del conocimiento de la Secretaría de Gobernación (Segob), ésta no ha actuado para otorgarles justicia.

Recordaron incluso que dentro de esta misma demanda, los sobrevivientes de la Masacre de Acteal, no han recibido verdad, justicia y reparación integral del daño y los sobrevivientes y sus familias enfrentan el abandono de las instituciones de Gobierno, a pesar de los compromisos asumidos por el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez.

“Destacamos que nuestro rechazo al proyecto Tren Maya no es solamente porque no participamos en su diseño y planeación, sino porque no es la demanda histórica de los pueblos indígenas de México, la justicia por la Masacre de Acteal, el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés sigue pendientes”.

Finalmente aseguraron que no se oponen al desarrollo, pero no están de acuerdo con la imposición de un proyecto mientras se abandonan las demandas históricas de los pueblos indígenas, como la libertad de los presos políticos de San Sebastián Bachajón, justicia para las víctimas de la Masacre de Acteal y justicia por los asesinados por oponerse a estos proyectos.

Nota de MVS Noticias: https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/el-tren-maya-no-va-advierten-a-amlo/

Compartir