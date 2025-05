Exige Sección 35 a Jara presentar pruebas contra trabajadores sobre robo de medicamentos (16:30 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 1 de mayo. Ante las declaraciones del gobernador Salomón Jara Cruz sobre el presunto robo hormiga de medicamentos por parte de los trabajadores de Salud en Oaxaca, el secretario general de la Sección 35 Omar López Sánchez calificó como desafortunadas dichas aseveraciones durante su mañanera y pidió presentar las pruebas e iniciar los procedimientos correspondientes.

En entrevista previo a la marcha conmemorativo al Día del Trabajo, López Sánchez dijo que si el mandatario tiene pruebas que las presente, “si el gobernador tiene pruebas y dice que lo tiene en la Fiscalía, yo le pido que inicien sus procedimientos pero que también no sólo hayan culpables los trabajadores sino también inicie procedimiento contra funcionarios”.

“El hablar de trabajadores nos menciona a todos, nos culpa a todos, como si hubiera una carretada medicamentos en el estado, la realidad, quieren tapar el sol con un dedo, la verdad en el estado de Oaxaca, como nunca en la historia, no hay nada de medicamentos, estamos sólo a un 20% de insumos y medicamentos en todo el estado.

Ante el cuestionamiento de que en esta jornada de lucha podría caer el secretario de Salud de Oaxaca, Efrén Jarquín González, “claro que sí por supuesto, él es parte integrante y que lo digo claro, él como Secretario de Salud su obligación es defender a los trabajadores y él permite no sólo que se vulnere un derecho de un trabajador, primero, y segundo, él permite que una fuerza laboral como son los trabajadores del programa ampliación de cobertura los extingan en sus narices y lo peor y lo más aberrante es que permite que la secretaría de bienestar se haga cargo de la salud de los oaxaqueños, “eso es algo inadmisible, algo increíble pero que solo pasa aquí en México”.

Dijo que están dispuestos como líderes a la investigación y la misma que llegue hasta e l fondo, “por supuesto lo hemos dicho porque reitero la situación del tema de insumo de medicamentos no radica en el tema del robo hormiga hay muchas cosas más atrás ni que se estén robando toneladas o camiones de medicamentos, la realidad es esa que no hay insumos ni medicamentos”, aseguró el dirigente.

Expresó que ha sido difícil la defensa de los derechos laborales en la transición laboral actual, han caminado a contracorriente y muy complicada “hemos estado caminando contracorriente, esta marcha, el primero de mayo es precisamente para refrendar lo que hombres y mujeres que nos antecedieron desde hace muchos años y que hoy las y los trabajadores del sector salud estamos más firmes más conscientes y sobre todo vamos a defender nuestro derechos”.

Sin embargo, aseguró han sido pacientes y respetuosos con las autoridades, “hemos sido muy pacientes, hemos sido muy respetuosos de las instituciones, hemos privilegiado el diálogo pero ya lo dije la gente se cansa de tanta pinche transa, vamos a iniciar movilizaciones”.

Indicó que por mandato de su asamblea como máxima autoridad iniciarán movilizaciones a partir de hoy y como nunca se había hecho hoy los trabajadores tomarán la refinería de Salina Cruz, porque solamente así el gobierno federal va a voltear a Oaxaca y va a ver que en Oaxaca si estamos decididos a dar una lucha.

“vamos a cerrar la planta, vamos a cerrar carreteras y la próxima semana vamos a iniciar con asambleas permanentes, vamos a ir a la Ciudad de México, vamos a defender nuestras condiciones y vamos a defender a los compañeros del programa de ampliación de cobertura, dijo.

Asimismo, mencionó que por protestas del sindicato se logró la remoción de la delegada del IMSS Bienestar en Oaxaca, “recordarán ustedes que me señalaron y me dijeron que por qué me estaba yo metiendo en esos temas, qué bueno que me hicieron caso porque ya vieron que no estaba yo equivocado, no yo no he dicho que no quiero médicos, sí queremos médicos, pero donde no los hay”.

“yo no he dicho que no queremos médicos cubanos pero primero que contraten a médicos mexicanos eso es lo que yo siempre he dicho yo no estoy en contra de la gratuidad de medicamentos lo que estoy en contra es que no haya equidad en cuestiones económicas para los hospitales para que puedan atenderlos”.

Expuso que siempre han sido propositivos, “es más, este tema que está haciendo el IMSS Bienestar fue una propuesta de nosotros y que yo les puedo decir que nos plagiaron el modelo porque es lo que nosotros habíamos proyectado.

Apuntó que no tiene miedo a las represalias del gobernador, “a eso estamos los líderes sindicales pero no creo que 15 mil cabezas me dejen solo,no pasa nada aquí estamos”

Reveló que podrían aliarse con la Sección XXII y con otras fuerzas y organizaciones para lograr que los Gobiernos atiendan sus demandas, “claro que sí, claro que sí, es un tema que lo vamos a comentar en pleno estatal de delegados que son la máxima autoridad quienes determinan, pero sí tenemos que hacerlo no sólo con la Sección 22 sino con otras organizaciones”, finalizó.

