Este lunes se prevén temperaturas frías y chubascos aislados en Oaxaca (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de diciembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se prevén chubascos aislados, viento de componente norte de intensidad moderada y temperaturas frías a frescas al amanecer, propias de la temporada.

El contraste de temperatura y viento para el estado durante las próximas 24 horas no será tan marcado.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el frente frío número 17, de carácter débil, se localiza sobre el oriente de México. Por delante de este sistema, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera actúa como bloqueo e impide su avance hacia el sureste.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 11 y máxima de 27 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 22 y máxima de 33 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 18 y máxima de 31 grados.

* Costa, mínima de 22 y máxima de 32 grados.

* Mixteca, mínima de 9 y máxima de 27 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 12 y máxima de 30 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 8 y máxima de 23 grados.

* Sierra Sur, mínima de 9 y máxima de 24 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir