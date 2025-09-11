Este jueves se esperan lluvias fuertes en el territorio oaxaqueño (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de septiembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que, este jueves, se desarrollarán lluvias fuertes con algunas precipitaciones localmente intensas, asociadas con actividad eléctrica y rachas de viento.

Indica que esto es ocasionado por la influencia de una zona de baja presión con alta probabilidad para de desarrollo ciclónico que absorberá la onda tropical número 31.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), prevalecerá mar de fondo a lo largo de la línea de costa desde Santiago Pinotepa Nacional hasta San Mateo del Mar, con oleaje elevado y fuertes corrientes de resaca.

Las temperaturas tendrán poco cambio, manteniendo el ambiente caluroso con periodos de bochorno en la Costa, Istmo de Tehuantepec y Cuenca del Papaloapan; las cuales serán moduladas en algunos momentos por la presencia de lluvias y mayor nubosidad.

Las temperaturas para este jueves son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 15 y máxima de 27 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 22 y máxima de 33 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 17 y máxima de 32 grados.

* Costa, mínima de 22 y máxima de 34 grados.

* Mixteca, mínima de 15 y máxima de 27 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 15 y máxima de 31 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 9 y máxima de 25 grados.

* Sierra Sur, mínima de 11 y máxima de 26 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

