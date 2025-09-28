Este domingo continuarán las precipitaciones en Oaxaca: Protección Civil (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de septiembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que continuarán las lluvias de intensidad variable en la mayor parte de la entidad, con un núcleo de tormenta en zonas montañosas de la Sierra Sur, Mixteca y norte del Istmo de Tehuantepec.

Algunas precipitaciones estarán asociadas con actividad eléctrica y rachas de viento, por lo que no se descarta la caída de granizo.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), estos fenómenos son ocasionados por un canal de baja presión y el frente frío número 4 que atraviesa el Golfo de México, el cual tendrá un cambio de viento al norte.

Asimismo, las lluvias favorecerán ligeros refrescamientos en el Istmo, Sierra de Flores Magón y Cuenca del Papaloapan.

Las temperaturas para este domingo son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 12 y máxima de 28 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 22 y máxima de 32 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 16 y máxima de 31 grados.

* Costa, mínima de 22 y máxima de 34 grados.

* Mixteca, mínima de 12 y máxima de 26 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 13 y máxima de 31 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 7 y máxima de 22 grados.

* Sierra Sur, mínima de 10 y máxima de 24 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir