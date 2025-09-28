Destaca Gobierno del Estado importancia de las mujeres en la administración pública de Oaxaca (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de septiembre. Al encabezar el arriamiento del Lábaro Patrio en la Alameda de León, la coordinadora de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Elizabeth Álvarez Acosta destacó el papel fundamental de las mujeres en la administración pública de Oaxaca y México.

“Hoy ellas son protagonistas de la historia y ocupan cargos importantes en espacios públicos, presidencias municipales, en los Tres Poderes del Estado y puestos jerárquicos impensables en el pasado; son y serán siempre pilares fundamentales de progreso y bienestar”, expresó.

En este tenor, la funcionaria resaltó que para el Gobierno del Estado, las oaxaqueñas son una prioridad dentro del proceso de transformación que se emprende en las ocho regiones, por esta razón les acerca programas y acciones que les otorgan bienestar y oportunidades para construir una sociedad más libre e igualitaria.

“En congruencia con este pensamiento, en la Cuarta Transformación cumplimos el compromiso por hacer de la equidad de género una política pública y eje transversal de nuestra administración”, afirmó.

En el marco del programa “Mujeres de la Patria, Septiembre Mes de la Transformación”, Álvarez Acosta expuso que con visión de trabajo se honra el legado de justicia y libertad de las heroínas nacionales que sacrificaron su vida al servicio de la patria, como: María Josefa Crescencia Ortiz Téllez-Girón, Gertrudis Bocanegra, María Soto, María Ignacia Rodríguez de Velasco, Francisca Torres, entre otras.

Con coraje y determinación, estas mujeres forjaron la historia de México desde la primera hasta la cuarta transformación, producto de ello, es que ahora el Poder Ejecutivo federal es presidido por la primera Presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo.

Con este arribo al cargo político más alto en el país, se abrió una nueva etapa marcada como el tiempo de las mujeres. “Con nosotras todo es posible, sin nosotras nada”, agregó la responsable de la comunicación en la Primavera Oaxaqueña.

