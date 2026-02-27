Estados Unidos autoriza salida de diplomáticos en Israel por posible escalada en Medio Oriente (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de febrero. El gobierno de Estados Unidos autorizó la salida voluntaria de personal no esencial y familiares de su Embajada de Estados Unidos en Israel, ante el incremento de los riesgos de seguridad en la región y la posibilidad de una nueva escalada en Medio Oriente.

De acuerdo con el aviso oficial difundido por la misión diplomática, la medida corresponde a una figura conocida como “authorized departure”, lo que permite que diplomáticos y sus familias abandonen el país con apoyo del gobierno estadounidense si así lo consideran.

Llamado a salir “hoy” ante riesgos crecientes

Medios internacionales reportaron que el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, envió un mensaje interno al personal en el que recomendó que quienes estén considerando salir lo hagan “hoy”, mientras todavía existan opciones de vuelos comerciales disponibles.

El aviso también advierte que podrían imponerse restricciones de movilidad para el personal diplomático sin previo aviso, dependiendo de cómo evolucione la situación de seguridad.

Tensión con Irán y despliegue militar

La decisión ocurre en medio del aumento de tensiones entre Washington y Irán, en un contexto marcado por advertencias mutuas y movimientos estratégicos en la región.

Aunque no se trata de una evacuación obligatoria, la autorización de salida refleja la preocupación del gobierno estadounidense ante un posible deterioro del escenario regional, particularmente si se produce una escalada militar que involucre a Israel y actores aliados de Teherán.

