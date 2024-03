Esta Semana Santa, contemplemos la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Cristo: RVO (12:30 h)

Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, Oax., 23 de marzo. En éstos días de Semana Santa, como católicos imitemos a Santa María Virgen en la contemplación de la pasión de Cristo, convocaba el presbítero Ricardo Vásquez Ojeda a sus feligreses de esta demarcación religiosa perteneciente a San Sebastián Tutla.

Posterior a la celebración y recorrido del Sexto Viacrucis Cuaresmal, que encabezaron las y los integrantes de la pastoral de Proceso Evangelizador por las calles de esta unidad habitacional en el Sector “Cemavi”, y con amplia participación de niñas, niños y jóvenes, quienes con devoción, respeto y solemnidad acompañaron a 14 familias, quienes en sus viviendas recibieron a igual número de estaciones y de esta manera, rememoraron la pasión, muerte y resurrección del Señor.

Pequeñas y pequeños con la cruz a cuestas, entonaron diversos cantos religiosos así como también acompañaron las oraciones de sus catequistas y grupos de pastoral en este recorrido, para después, asistir a la celebración religiosa encabezados por el sacerdote Vásquez Ojeda.

El representante de esta demarcación católica, en celebración litúrgica a la Virgen María, en advocación de la Virgen de Dolores, llamó a todas las madres a ser como María que amó a su Hijo. Como ella, hay muchas mujeres que sufren cuando el hijo está enfermo, desaparecido, encarcelado, cae en los vicios o mueren, es un gran pesar y dolor para ellas. Así sufrió la Virgen María en la pasión de Cristo por ello, insistía, imitémosle y contemplemos en esta Semana Santa la pasión, muerte y también la gloriosa resurrección de Cristo.

Previamente, los asistentes hicieron oración por los medios de comunicación que se encargan de difundir el Evangelio- “Que Dios los llene de bendiciones”, consignaban en respetuoso agradecimiento a su labor. En tanto, el representante parroquial cuestionaba: “Qué podríamos hacer para la mejor contemplación de Cristo?”, a lo que los asistentes añadían: “Venir a misa, no darle la espalda a Dios, amarlo, obedecer los mandamientos, pero sobre todo, acercarnos a la palabra de Dios, a los relatos de la pasión de Cristo”.

Jesús, añadía, el presbítero Vásquez Ojeda, a pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo. Por ello, sería bueno que a lo largo de esta próxima Semana Santa acompañen a Jesús en su pasión, muerte e irlo acompañando.

Sean empáticos con Jesús no apáticos, desgraciadamente somos muy apáticos. Seamos, reiteraba, empáticos, solidarios con Jesús porque Cristo primero fue solidario con nosotros si no, no hubiera padecido cargando nuestros pecados, Él los hizo suyos, sufrió para librarnos y si nosotros no somos capaces de acompañar a Cristo es una gran ingratitud y también un pecado.

Los invito para que a lo largo de esta Semana Santa tratemos de distraernos lo menos que podamos, sobre todo, acercarnos a meditar la pasión de Cristo, a esos momentos que nos van narrando el Evangelio. “Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados y muchos no se van a acordar de Jesús en estos días; seamos gratos, dediquémosle los días viernes santo, sábado santo y domingo de resurrección, participemos en la Pascua de Cristo, leyendo y meditando el Evangelio, participemos en el Viacrucis, contemplemos, seamos empáticos y hagamos un sacrificio a la pasión y sacrificio de Cristo quien entregó totalmente su vida totalmente por nosotros.

En esta semana venidera, concluía, participemos en todos los oficios de Semana Santa, hagámoslo con devoción, gusto, amor y que signifique un sacrificio; ofrezcámoslo a Dios por nuestra salvación y nuestra conversión para disfrutar de los frutos de la pasión y la Pascua en nuestras vidas. Abramos nuestro corazón, esforcémonos y sacrificarnos un poco como lo hizo Jesús”. (Joel JAVIER).

