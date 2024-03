Cosas que ocurren: Francisco Garfias (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de marzo. En el México “pacífico” de AMLO se produjo ayer el “levantón” de, al menos, 15 personas de cuatro familias –algunos reportes hablan de 50– en Culiacán, Sinaloa. Entre los secuestrados hay dos niñas de cinco y diez años, según El Debate, uno de los periódicos más leídos en Sinaloa.

La víspera fueron ejecutados tres individuos en Badiraguato, tierra de El Chapo Guzmán, dos de los cuales, como ayer relatamos aquí, fueron decapitados. No se sabe si ambos hechos están vinculados, pero el gobernador morenista de la entidad, Rubén Rocha, ni suda ni se acongoja. “No tengan miedo, son cosas que lamentablemente ocurren…”, declaró.

Horas después de minimizar lo sucedido, el propio Rocha subió a X un mensaje en el que anuncia que, en apoyo y coordinación con las autoridades estatales, llegan a Sinaloa dos batallones de fuerzas especiales con más de 600 efectivos, para contribuir a la búsqueda de los levantados.

Sus palabras provocaron que el jefe nacional del PAN, Marko Cortés, subiera un mensaje en el que critica el “cinismo” del mandatario sinaloense: “Esas cosas pasan porque su Presidente decidió abrazar y dar concesiones a los criminales en lugar de aplicar la ley y la justicia. Por su culpa el crimen hoy domina las calles y hace lo que se le antoja”.

*Ya que estamos. Fue admitido un amparo promovido por Adrián y Bryan LeBarón, que busca que el gobierno haga públicas las cifras reales sobre desaparecidos y homicidios.Ambos basan su solicitud en el hecho de que el día de la masacre contra su familia –el 4 de noviembre del 2019– asesinaron a seis niños y tres mujeres, pero en los registros del gobierno sólo aparecen cinco, aseguran.

En un comunicado que distribuyeron a los medios, subrayaron: “Un juez será quien le ordene al Estado hacer públicas las cifras reales, porque tenemos derecho a saber la verdad y porque no se pueden tomar decisiones de seguridad a ciegas”.

*El convenio de AMLO con Nicolás Maduro por el cual México dará 110 dólares mensuales, durante seis meses, a cada venezolano que sea repatriado –además de conseguirle empleo–, es discriminatorio, por decir lo menos.

¿Qué pasa con los haitianos, los guatemaltecos, los hondureños, los ecuatorianos, los africanos, los nicaragüenses…? ¿Por qué a ellos no se les presta la misma ayuda? Sabemos que el dinero no alcanza, pero ¿por qué no utilizar esos recursos para mejorar la situación de miles de migrantes que viven en condiciones infrahumanas en espera de una visa que nunca llega? El gesto con los venezolanos no define la política pública del gobierno mexicano, sino la afinidad ideológica de López Obrador con su homólogo venezolano.

El activista Guadalupe Acosta Naranjo, exdirigente nacional del PRD, comenta: “Si fuera una política de atención a un sector vulnerable en lo general, se puede discutir y ver de qué manera le hacemos, pero si es solamente para beneficiar a su cuate Maduro, sí se nota que hay un sesgo ideológico, que no tiene nada que ver con la defensa de los derechos humanos”.

*Arturo Zaldívar volvió a sacar el cobre. El exministro de la Corte, que se quitó la toga para abrazar de lleno la política oficialista, se le fue con todo a Xóchitl Gálvez: “Según ella, no es de derecha ni de izquierda. Ni calderonista (aunque se tome fotos feliz con Felipe Calderón) ni panista (aunque sea senadora del PAN). Ni priista (aunque sea su candidata) ni ultraderechista (aunque le aplauda a la marquesa de ultraderecha española). En resumen, es la nada. No tiene ideas ni proyecto ni propuestas ni convicciones. Sólo ocurrencias, que se mueven según le convenga”, sintetizó. Y yo me pregunto: ¿con qué autoridad moral hace esos señalamientos?

*Mal y de malas Movimiento Ciudadano. El INE canceló el registro de las primeras fórmulas al Senado en Jalisco, la de Alberto Esquer y, en Campeche, de Eliseo Fernández, por no respetar la paridad de género. En Guerrero corren el riesgo de que su candidato al Senado, Mario Moreno Arcos, corra la misma suerte. Se presenta como afrodescendiente, sin serlo: “Registró su candidatura en nuestro distrito cuando la persona no es afromexicano, es indígena”, denuncia Dania Gallardo Cortés, presidenta del Consejo Consultivo Indígena y Afromexicano en Florencio Villarreal, Guerrero. Y añade: “Ni es indígena ni es de nuestro distrito… Es una burla que se nos impongan personas que no son afromexicanas”.

*La utopía pervertida, el germen de la división en América Latina es el título del libro del periodista salvadoreño Víctor Flores García, presentado ayer en la librería U-Tópicas de Coyoacán. Su recorrido como corresponsal en esa región le permitió hacer un retrato del populismo en Latinoamérica, iniciado por Hugo Chávez en Venezuela, seguido después por varios mandatarios. ¿Cuáles? Usted póngale nombres.

Arsenal se va de vacaciones, se volverá a publicar el 2 abril.

FIN

