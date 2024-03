“Es un halago que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece”: Javier Milei (13:30 h)

“Es un halago que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece”, dijo el mandatario argentino en entrevista para CNN con Andrés Oppenheimer, quien lo cuestionó sobre las “palabras muy duras” del presidente mexicano.

También fue cuestionando sobre las declaraciones de Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de Morena, quien ha asegurado que Milei representa un retroceso para Argentina.

En respuesta, Milei destacó que durante el kirchnerismo el salario mínimo en Argentina era menor que el actual.

“Quiere decir que el populismo que ellos tanto ponderan, es el socialismo del siglo XXI, a los argentinos les costó 90% de sus ingresos y ha llevado la cantidad de pobres a más del 50%”, aseguró.

Desde que el ultraderechista Milei ganó la presidencia en Argentina, el presidente López Obrador lo ha criticado.

“No estamos de acuerdo con los gobiernos que favorecen a las minorías y le dan la espalda a la mayoría del pueblo, entonces eso está muy claro, es como si estuviésemos a favor de Franco, o de Pinochet, o para ser más preciso de Videla“, dijo el mandatario mexicano el pasado 21 de noviembre tras la victoria de Milei.

Además, en febrero, López Obrador descartó reunirse con Milei, quien fue invitado al Senado de la República por la legisladora opositora Lilly Téllez.

“Eso no, eso que sí que no. Le desearía que le fuera muy bien con sus invitados, con toda la libertad para expresarse, para manifestarse, pero yo no tengo pensado ahora recibir a jefes de Estado, a presidentes, no está en la agenda”, dijo el presidente.

