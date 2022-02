‘Es nuestra responsabilidad cuidar la vida de los periodistas y de todos los mexicanos’: AMLO (10:15 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de febrero. El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que es responsabilidad del Estado “cuidar la vida de los periodistas y de todos los mexicanos” por lo que su gobierno lo va a seguir haciendo, después de que un reportero le dijo en la conferencia mañanera que se abstendrían de hacerle preguntas en solidaridad por la ola de violencia que sufre el gremio.

“Es nuestra responsabilidad cuidar la vida de los periodistas y de todos los mexicanos y lo vamos a seguir haciendo, nada más, lo único que debe de considerarse es que nosotros no mandamos a aniquilar a nadie, a nadie, o sea, ya no es el Estado como era antes el violador por excelencia de los derechos humanos”, comentó AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

López Obrador aseguró que el gobierno de la Cuarta Transformación solo castiga cuando hay pruebas porque no son represores.

Reiteró que “se protege a ricos, pobres, periodistas honestos y mercenarios, a todos, porque la vida es lo más valioso”.

AMLO reprobó que se utilice estos “lamentables” asesinatos contra periodistas para atacar al Gobierno que representa.

El Presidente de México pidió respeto y poner por delante la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas.

“La libertad de expresión no solo para un grupo, para todos. ‘Ah, es que usted es Presidente y usted no puede hablar’ ¿cómo… por qué no puedo hablar, cómo me van a silenciar? “, dijo.