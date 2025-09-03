¡Es abogada! Identifican a ‘Lady Cerda’, mujer que insultó y denigró a policía en alcoholímetro de CdMx (20:00 h)

Ciudad de México, 2 de septiembre. La Ciudad de México volvió a estar en el ojo público, pues, de nuevo, una mujer insultó a una oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), por lo que la agresora fue apodada ‘Lady Cerda’ y ya la identificaron.

La mujer protagonizó una serie de agresiones verbales y actos de denigración contra una policía en un punto de revisión de alcoholímetro, por lo que el hecho fue compartido por el periodista Carlos Jiménez.

​¿Quién es ‘Lady Cerda’, mujer que insultó a policía en alcoholímetro?

De acuerdo con C4 Jiménez, ‘Lady Cerda’ es una abogada llamada Jessica ‘N’, quien asegura que trabaja en un despacho de renombre. Dicha profesionista se vio envuelta en una polémica tras agredir verbalmente a un elemento de la SSC.

Los hechos se desencadenaron cuando el vehículo en el que Jessica viajaba como copiloto fue detenido en un módulo de alcoholímetro en la Ciudad de México. La conductora del automóvil, identificada como Telma, fue detenida y trasladada al “Torito”.

Entonces, Jessica, quien presuntamente se encontraba en un avanzado estado de ebriedad, comenzó a atacar a un grupo de agentes de la SSC, mientras los grababa con su teléfono.

La oficial, que se mantuvo en silencio, fue el blanco principal de sus insultos y comentarios despectivos. El video, cuya duración supera los cinco minutos, capta a Jessica profiriendo graves descalificaciones.

¿Cerda, tu nombre, cuál es tu nombre de placa? ¿Cerda, Se le escucha llamar a la agente "cerda" y "p*rra" en repetidas ocasiones, además de referirse a ella como "pobre p*ndeja" y "una m*erda".

Sus comentarios no se limitaron a insultos directos; también lanzó frases denigrantes sobre el estatus social y el físico de la oficial. “La gorda se quiere hacer la lipo y apenas está juntando, yo creo”, expresó con burla.

No obstante, la agresión trascendió lo verbal. En un acto de desprecio, la mujer lanzó pedazos de un billete de 500 pesos a los policías, cuestionando si lo habían recogido y pidiéndoles que “compraran algo con eso”.

Ante la gravedad de los hechos, la agente agredida, identificada como Catalina, presentó una denuncia formal por discriminación ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CdMx).

Este tipo de denuncia se asemeja a procesos iniciados contra otras personas por agresiones similares, como los casos de la argentina Ximena ‘N’, ‘Lady Racista’ o ‘Lady paso peatonal’, que también confrontaron a la autoridad.

Por ello, se espera que el caso siga bajo investigación para que Jessica sea aprehendida y se le imponga una sanción, ya que sus comentarios denigraron a Catalina.

