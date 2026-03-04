Equipa Salomón Jara con tecnología a 262 escuelas de Oaxaca de Juárez (13:15 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de marzo. Para fortalecer el aprendizaje y modernizar los entornos escolares, el Gobernador Salomón Jara Cruz entregó equipamiento tecnológico a 262 escuelas de educación básica en el municipio de Oaxaca de Juárez.

Desde el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), el Mandatario estatal destacó que esta acción beneficia a más de 42 mil estudiantes, y requirió una inversión federal superior a 33 millones de pesos.

“Demostramos que sociedad y gobierno caminamos unidos para fortalecer nuestro tejido social; seguiremos trabajando en territorio, escuchando y atendiendo las necesidades de cada plantel con acciones concretas”, expresó Jara Cruz.

Asimismo, agregó que las 524 computadoras y 262 proyectores, abonan a una educación más dinámica e incluyente, toda vez que las y los docentes y estudiantes contarán con herramientas acordes a los retos actuales.

Con ello, la Primavera Oaxaqueña refrenda su compromiso con la educación y la permanencia escolar en el nivel básico.

