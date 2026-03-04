Fracción Parlamentaria de Morena respalda ruta de transformación y justicia social del Gobernador Salomón Jara en zona metropolitana (13:30 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 4 de marzo. El Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso del Estado expresó su respaldo firme a las acciones y obras impulsadas por el Gobernador Salomón Jara Cruz, al considerar que forman parte de una ruta clara de transformación y justicia social en beneficio del pueblo oaxaqueño; también ofreció información sobre la labor legislativa realizada en Sesión Ordinaria y recordó que Oaxaca fue el primer estado del país en aprobar la minuta de reforma constitucional en materia de reducción de la jornada laboral.

En conferencia de prensa, acompañados por las coordinadoras de los partidos PVEM y Fuerza por Oaxaca, legisladora Melina Hernández Sosa y diputada María Eulalia Velasco Ramírez, así como el diputado de Grupo Plural, Mauro Cruz Sánchez, la diputada por Morena Sandra Daniela Taurino Jiménez, en su participación, reconoció los avances del programa Oaxaca Segura, mediante el cual se inauguró la primera etapa de rehabilitación de 242 calles con Senderos Seguros, la instalación de 762 luminarias y el mejoramiento de 735 más; la renovación de 496 fachadas, así como la colocación de 349 cámaras de videovigilancia y 78 botones de auxilio.

En materia de movilidad incluyente, resaltó la puesta en marcha de la nueva ruta del Sistema de Transporte Metropolitano Binnibús, que enlaza el Hospital del ISSSTE con el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, beneficiando a más de 4 mil 300 personas usuarias. Este servicio brindará transporte gratuito a personas con discapacidad y a un acompañante, como parte de una política pública con enfoque humanista e incluyente.

También reconoció el avance del programa “Agua para Todas y Todos”, mediante el cual se han entregado más de 2 mil tinacos en agencias y colonias de la zona metropolitana; y, en el rubro de vivienda, subrayó la entrega de las primeras 32 casas del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, en San Jacinto Amilpas, construidas en un predio donado por el Gobierno del Estado.

Por su parte, la representante popular Karla Clarissa Bornios Peláez, de Morena, informó que durante la Sesión Ordinaria del martes se aprobó el dictamen de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGEO), y llevar a cabo la creación de dos fiscalías especializadas, una en el delito de tortura y otra en desaparición forzada, atendiendo una demanda histórica de colectivos y familiares de víctimas.

Además, que se avaló el dictamen para que los programas de bienestar y desarrollo social se elaboren y difundan en lenguas indígenas y afromexicanas, así como en formatos accesibles y de fácil comprensión para las personas con discapacidad; destacó que se impulsaron iniciativas en materia de inclusión de personas con discapacidad, promoción del turismo sustentable, entre otras.

El diputado César David Mateos Benítez, de Morena, aseveró que desde el Poder Legislativo se respalda la reforma laboral que reduce la jornada a 40 horas semanales, al destacar que el Congreso de Oaxaca fue el primer estado del país en avalar la minuta constitucional derivada de la iniciativa de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Sostuvo que la misma forma parte de una lucha histórica de las y los trabajadores y de la ruta de transformación iniciada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la cual ha permitido no solo dignificar el salario mínimo con incrementos históricos, sino avanzar hacia condiciones laborales más justas.

