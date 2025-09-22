Equinoccio de otoño 2025: día y hora en que inicia la estación en México (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de septiembre. El otoño es una de las estaciones que más transformaciones trae consigo. En México, esta etapa del año no solo implica un cambio en la temperatura y en la duración de los días, sino que también está marcada por un importante evento astronómico: el equinoccio de otoño.

A medida que nos acercamos a la segunda mitad de septiembre, el ambiente comienza a enfriarse ligeramente, las lluvias disminuyen y los días empiezan a acortarse.

Durante esta temporada, se pueden observar paisajes que cambian de color y cielos despejados, lo que también permite apreciar fenómenos astronómicos únicos. Pero, ¿cuándo inicia exactamente esta estación en México?

¿Cuándo comienza el otoño 2025 en México?

La fecha oficial del inicio del otoño 2025 en México será el 22 de septiembre, día en el que ocurre el equinoccio de otoño en el hemisferio norte. Este evento marca el momento en que el día y la noche tienen aproximadamente la misma duración.

Desde ese día en adelante, las noches se vuelven cada vez más largas, y este patrón se mantendrá hasta el solsticio de invierno, en diciembre.

Este año, el equinoccio ocurrirá a las 6:44 de la mañana, hora del centro de México, según datos astronómicos.

A partir de ese momento, oficialmente entraremos en una nueva estación que trae consigo varios fenómenos naturales y cambios ambientales.

¿Por qué varía la fecha del inicio del otoño?

Aunque muchas veces el otoño comienza el 22 de septiembre, no siempre ocurre en ese día exacto.

La razón por la que puede cambiar ligeramente de año en año tiene que ver con la duración real del año solar, que es de aproximadamente 365.2422 días, mientras que el calendario gregoriano que usamos tiene solo 365 días.

Para ajustar esta diferencia, cada cuatro años se añade un día adicional en febrero, lo que conocemos como año bisiesto.

Este ajuste hace que las fechas de los equinoccios y solsticios puedan moverse ligeramente. Por eso, en algunos años, el equinoccio de otoño puede suceder el 21 o el 23 de septiembre, aunque lo más común es que ocurra el día 22.

Fenómenos astronómicos durante el otoño 2025 en México

Además del equinoccio, el otoño 2025 en México trae consigo eventos astronómicos que suelen llamar la atención tanto de aficionados como de expertos en el cielo. Uno de los más destacados es la lluvia de meteoros Dracónidas, que alcanza su punto máximo a principios de octubre.

El cambio de clima en otoño

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que aunque las lluvias comienzan a disminuir, todavía pueden presentarse tormentas importantes, vientos fuertes y niebla densa, especialmente en regiones montañosas y zonas costeras.

Uno de los aspectos más visibles del otoño es el cambio en los colores de la vegetación. En muchas regiones del país, los árboles dejan atrás sus hojas verdes para mostrar tonos dorados, ocres, rojizos y marrones.

Este cambio ocurre porque al haber menos luz solar, disminuye la producción de clorofila en las hojas.

La clorofila es el pigmento que da el color verde a las plantas, y al desaparecer, otros pigmentos como los carotenoides y las antocianinas se hacen más visibles, dando paso a los colores típicos del otoño.

Este fenómeno convierte al paisaje mexicano en una postal distinta, más cálida y serena.

Además del clima y la naturaleza, el otoño también está asociado con importantes tradiciones culturales en México.

Esta estación es el preludio de celebraciones como el Día de Muertos, que aunque ocurre en noviembre, comienza a prepararse desde octubre.

