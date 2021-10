‘Envíe a sus expertos’: OMS responde a AMLO por crítica sobre aprobación de vacunas COVID (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de octubre. La Organización Mundial de la Salud (OMS) respondió este jueves a las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador por el proceso de aprobación para las vacunas COVID de CanSino y ‘Sputnik V’.

El organismo no había escuchado el señalamiento, aseguró el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien invitó al Gobierno de México a comunicarse directamente con ellos.

“Esta es la primera vez que escucho que tienen quejas”, afirmó.

El dirigente incluso invitó al presidente López Obrador a enviar a un equipo de expertos a la OMS para observar el proceso de aprobación de las dosis contra el virus SARS-CoV-2.

“En lugar de que el presidente haga estas declaraciones sin ningún contacto con nuestros expertos, es mejor dejárselo a ellos para que lo analicen”, apuntó.

Tedros Adhanom subrayó que el aval de la OMS para las vacunas COVID se hace con base en evidencia científica.

Esta semana, López Obrador aseguró que enviará una carta a la OMS, esto para apurar el proceso de autorización de las vacunas contra el nuevo coronavirus.

“Es con todo respeto una ineficiencia, ya llevamos una semana diciéndolo y no hay respuesta. Le pedí a Hugo (López-Gatell) que me elaborara un formato de carta, creo que el día de hoy me van a entregar el formato y voy a firmarla para que formalmente se solicite a la OMS que apruebe (la vacunas)”, dijo.

El 13 de octubre, el titular del Ejecutivo dijo en su conferencia de Palacio Nacional que hay vacunas que todavía no tienen autorización de dicha organización y ese trámite ya lleva mucho tiempo en proceso.

La OMS aún no da su aval a las vacunas COVID de CanSino y ‘Sputnik V’ que han sido utilizadas de manera masiva en México. El primer biológico fue empleado para inocular a los trabajadores educativos, mientras que el segundo se ha usado en diversos grupos etarios.

El Financiero

