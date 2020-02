Enero de 2020, el mes con más feminicidios infantiles en México (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de febrero. Magdalena apenas tenía 14 años cuando fue asesinada en Aguascalientes; Jarid, de seis años, desapareció y horas más tarde su cuerpo sin vida fue hallado en Chiapas. En Puebla, el cuerpo de Mayra, de 10 años, fue hallado junto al de su madre. Éstos son algunos de los 14 feminicidios de niñas que ocurrieron en el país en enero pasado.

De acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), cada 53 horas alguien asesinó a una menor de edad por razones de género.

Se trata del mes con más feminicidios de niñas y adolescentes del que se tenga registro en México

María de la Luz Estrada, coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir y titular ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), dijo a La Razón que en el país se están presentando más crímenes de feminicidio y desapariciones en contra de menores de edad, incluso por debajo de los 10 años.

Consideró que el Estado debe implementar, de manera urgente, políticas públicas diferenciadas, pues no es lo mismo proteger a una adolescente de 17 años que a una niña de cinco, pues ambas tienen situaciones y contextos distintos de riesgo.

“Sobre todo con las niñas menores de 10 años, o de 12 para abajo, el agresor es normalmente un conocido. Es importante saber las situaciones de vulneración que pudieron haber llevado a que se realizara un feminicidio”, dijo la activista, cuyo trabajo ha servido para la implementación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en 19 de los 32 estados del país.

En una revisión hemerográfica realizada por este diario, se detectó que en al menos seis de estos 14 casos los agresores eran familiares o conocidos de la víctima.

De acuerdo con el SESNSP, los feminicidios contra niñas y adolescentes han ido en aumento desde 2015, cuando se presentaron 50 casos; en 2016 fueron 54; en 2017, 66; en 2018, 88, y en 2019, 98.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2018 fueron asesinadas 367 menores de edad, de las cuales 20 por ciento perdió la vida dentro de su hogar y 34 por ciento en la vía pública.

“Casi no hay mujeres feminicidas; son hombres los que matan y violan en un contexto machista, donde no habrá investigación, donde nadie va a preguntar, en un sistema que permite la impunidad”

María de la Luz Estrada

Coordinadora ejecutiva del OCNF

El pasado 17 de febrero, La Razón publicó que las cifras de feminicidio podrían ser apenas la punta del iceberg, pues muchos crímenes son mal clasificados, por lo que muchos casos pudieron haberse registrado como homicidios dolosos.

La coordinadora del OCNF explicó que la ola feminicida que se extiende por todo México es producto de una violencia generalizada, por lo que no existe un perfil del feminicida, ya que puede ser cualquier hombre, inclusive un familiar o persona cercana, lo que pone en una situación más vulnerable a las niñas y adolescentes.

“Casi no hay mujeres feminicidas; son hombres los que matan y violan en un contexto machista, donde no habrá investigación, donde nadie va a preguntar, en un sistema que permite la impunidad. En pocas palabras, matan y violan porque pueden y no habrá castigo”, declaró Estrada.

