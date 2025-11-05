Encargada de la embajada de México en Perú tiene que abandonar el país (21:00 h)

Perú, 4 de noviembre. José Jerí, congresista de Perú, informó que la encargada de la embajada de México en el Perú, Karla Tatiana Ornelas Loera, fue informada de que tiene un plazo perentorio para abandonar el país sudamericano.

Según el funcionario peruano, Ornelas fue notificada, el lunes 3 de noviembre, por el canciller de Perú, Hugo de Zela, que tiene un plazo perentorio para abandonar el país sudamericano, luego de que rompieran relaciones diplomáticas con México.

¿Qué pasó entre México y Perú?

Hugo de Zela, informó, el lunes 3 de noviembre, que el país sudamericano rompió relaciones diplomáticas con México, luego de que la ex primera ministra peruana, Betssy Chávez, recibió asilo en la embajada mexicana en Lima, Perú.

“La ex premier Betsy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el ex presidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en el Perú. Frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas con México”, señaló Hugo de Zela.

A pesar de esto, el canciller aclaró que la ruptura de las relaciones diplomáticas no significa que se hallan “roto relaciones consulares” con México.

“El gobierno del Perú ha decidido romper relaciones diplomáticas con México, debido a las reiteradas ocasiones en las que el gobierno mexicano intervino en asuntos internos de nuestra nación”.

