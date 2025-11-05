Detienen a Uriel Rivera, hombre que acosó a Claudia Sheinbaum en el Zócalo capitalino (07:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de noviembre. Este martes un hombre acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum mientras realizaba un recorrido a pie por el Centro Histórico de la Ciudad de México. El incidente ocurrió en la calle República de Argentina, a unos metros de Palacio Nacional, cuando la mandataria se dirigía hacia la Secretaría de Educación Pública (SEP). Horas más tardes se confirmó que el sujeto identificado como Uriel Rivera, de acuerdo con el periodista Carlos Jiménez (C4), fue detenido.

En un video que circula en redes sociales, se observa cómo el hombre que aparentaba estar en estado de ebriedad, se aproxima a la presidenta por detrás, la abraza y trata de besarla sin su consentimiento. El hombre la tocó en varias partes del cuerpo, incluyendo los hombros y la cintura.

Sheinbaum, visiblemente sorprendida, reaccionó apartándose y exclamando: “Ey, ey, ey”, mientras el titular de la Dirección General de Ayudantía, Juan José Ramírez Mendoza, intervino de inmediato para separar a Rivera. Según testigos, el individuo insistió en tomarse una fotografía con la mandataria, lo que se permitió momentáneamente para calmar la situación antes de ser retirado por el personal de seguridad.

Exigen sanciones y revisión de protocolos

El video del acoso se viralizó rápidamente, desatando una ola de críticas hacia la falta de protocolos adecuados en el dispositivo de seguridad presidencial. Usuarios de redes sociales, activistas y colectivos feministas exigieron la identificación y sanción del agresor, calificando el hecho como un acto de violencia sexual.

Cerca de las 22:00 horas, autoridades capitalinas confirmaron que el hombre fue detenido y trasladado a una agencia del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal.

Pese al incidente, la presidenta Sheinbaum continuó con su agenda prevista, aunque su equipo reforzó las medidas de seguridad a su alrededor. El suceso ha reavivado el debate sobre la violencia de género y la vulnerabilidad incluso de las mujeres que ocupan los más altos cargos públicos del país.

