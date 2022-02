“En pausa” el diálogo del gobierno con la oposición: Francisco Garfias (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de febrero. Con las mismas palabras que el presidente utilizó para definir el estado de las relaciones diplomáticas con España, el diputado del PAN, Santiago Creel, definió la situación del diálogo del gobierno federal con la oposición. “Está pausado”, nos dijo.

El panista no tiene información sobre las razones que llevaron a AMLO a dar marcha atrás en la instrucción que el pasado 4 de diciembre le dio al titular de Gobernación, Adán Augusto López: “escuchar a todos y no actuar con cerrazón.”

Parecía un cambio radical de postura. El abandono de la política de polarización y su substitución por una estrategia incluyente. El titular de la Segob se reunió con Creel seis días después de recibir la instrucción.

Para el 12 de diciembre, Adán Augusto ya estaba sentado con el jefe nacional del PAN, Marko Cortés; la secretaria general del partido, Cecilia Patrón Laviada y los coordinadores azules en ambas cámaras: el senador Julen Rementería y el diputado Jorge Romero.

Se acordaron mesas de diálogo sobre economía, la reforma eléctrica y una fecha tentativa: el 19 de enero.

El PAN puso sobre la mesa otros temas: inseguridad, desabasto de medicamentos, polarización, órganos autónomos, creación de empleos.

Pero el nuevo amanecer no llegó. Volvieron las descalificaciones en la mañanera. El sectarismo, la cerrazón, el blanco y negro. Lo de siempre con este régimen.

“De nuestra parte hay disposición, pero cada vez lo estamos viendo mas lejano, porque no hay ánimo realmente del gobierno de sentarse a dialogar. Es increíble que, después de mas de tres años, el presidente no haya dialogado con los partidos de oposición y que todavía insista en mantener una pausa de esa naturaleza.

“Si la van a mantener hasta el próximo gobierno, que se despreocupen. El próximo gobierno va a ser nuestro y lo primero que haríamos es abrir el diálogo con toda la sociedad”.

Creel ha pedido reunirse con el secretario de Gobernación. Lo ha buscado, pero no ha vuelto a tener contacto.

“No quiero anticipar vísperas. Mi obligación es favorecer el diálogo por todas las vías, independientemente del tiempo que ha transcurrido y de otro tipo de agravios. Creo que ellos también deben dejar de lado los agravios y dar prioridad a algo que es necesario”, dijo.

***

Nos pusimos en contacto con el diputado migrante, Raúl Torres Guerrero, quien ha estado en comunicación con mexicanos que están en Ucrania desde que empezaron los bombardeos, y con sus familiares.

Nos cuenta sobre los problemas que ha detectado desde el jueves pasado, a las 5:50 hora local, cuando inició la invasión Rusa a ese país.

“Ucrania no tiene la doble nacionalidad. No puedes salir si no tienes pasaporte mexicano. Es un problema para los casados con ucranianos. Más si tienes hijos

“Los cónyugues no pueden salir del país. No pueden ser evacuados. Si tienes a tu esposo o esposa no la vas a dejar. A los varones los están llamado a tomar las armas. Tampoco los dejan salir. Hay casos de esposos e hijos mayores de 18 años. Pueden ser mexicanos de nacimiento, pero los buscan para la defensa del país.

“También hay problemas con los menores de edad. Por la pandemia muchos no fueron a solicitar pasaporte mexicano para sus hijos. Es un lío.

“Está el caso de dos mujeres. Una de Chihuahua, la otra de Nayarit. No podían salir porque sus pequeños no tenían los papeles. Lo que hicimos fue hablar con la embajada para que emitieran actas de nacimiento en calidad de urgentes.

“Una vez que las tienes puedes sacar el pasaporte mexicano y salir de Ucrania. Eso se hizo en cuestión de ocho horas”, aseguró.

El diputado llegó por el PAN. Eso no fue obstáculo para que reconociera que ha tenido un “muy buen flujo de comunicación” con la cancillería y con la embajada mexicana en aquel país. En especial con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

A manera de remate, El diputado hace un llamado a los gobernadores y la jefa de gobierno de la CDMX para que apoyen como puedan a sus residentes en Ucrania.

***

El Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de UNAM cesó definitivamente a Eduardo López Betancourt como presidente del Tribunal Universitario, luego de que un juez lo vinculara a proceso por acoso sexual agravado a María de Lourdes Ojeda, alumna de postgrado.

La UNAM aclara que como medida cautelar y sin desconocer el principio de presunción de inocencia de López Betancourt, así como la salvaguarda física y psicológica de la alumna, acordó también la suspensión provisional del profesor.

FIN.

Compartir