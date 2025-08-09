En Oaxaca no quieren conciertos, quieren medicinas, marchan exigir medicamentos e insumos para hospitales (11:15 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de agosto. Como parte de las actividades de la Jornada Nacional para exigir a los Gobiernos la dotación de medicamentos e insumos para los hospitales, este sábado oaxaqueños de varias organizaciones de la sociedad civil partieron en marcha desde la fuente de las 8 Regiones a El Llano.

Encabezados por Elena García, directora de la Asociación Civil Con Causa, los ciudadanos afectados por la falta de medicamentos en los hospitales de la entidad se concentraron en la fuente a un costado del Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso en donde denunciaron ante los medios de comunicación las necesidades que diariamente enfrenta el personal para brindar atención a los pacientes.

Con pancartas y lonas con mensajes “Queremos Medicinas”, “La salud es un derecho no un privilegio”, “Pedimos que los hospitales estén trabajando al 100 %, que tengan medicamentos, tratamientos completos”, muestran su inconformidad por la falta de medicinas.

Denunciaron que por la falta de insumos muchos pacientes los tienen en el piso.

“Sin medicinas es nuestra sentencia de muerte”, ¿y los descuentos quincenales donde están?, no hay medicamentos, llevamos nuestras recetas y nos dicen, “la siguiente semana hable por teléfono, visite esta plataforma, definitivamente estamos en desabasto no es cierto que hay medicamentos, no es cierto”, dijeron.

Ante esta situación, denunciaron familiares de enfermos de cáncer que los pacientes han sobrevivido por la gracia de Dios ”estamos aquí, estamos vivos y queremos seguir viviendo, queremos quimioterapias garantizadas”.

“No queremos conciertos, queremos medicina, no queremos conciertos, queremos medicina, la salud es un derecho no un privilegio”, indicaron, luego de que en conferencia de prensa donde el titular de la Secretaría de Finanzas Farid Acevedo dio a conocer el gasto de más de 160 millones de pesos erogados para la realización de las fiestas de Julio, mes de la Guelaguetza 2025.

El Gobierno destinó para los conciertos que se llevaron a cabo en la Alameda de León más de 22 millones de pesos; el pago para el salsero panameño Rubén Blades fue por la cantidad de $10 millones de pesos; $3.8 millones a Lila Downs, $3.6 millones a Siddhartha y 4.6 millones de pesos de producción

Ese recurso, expresaron, bien se pudo haber aplicado al Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso que en los últimos días se ha visto colapsado por la falta de dotación de medicamentos e insumos, así como la falta de mantenimiento a las instalaciones.

