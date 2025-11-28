“En la política hay niveles”, le responde Grecia Quiroz a Noroña (11:32 h)

Uruapan, 28 de noviembre. La alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, respondió a los señalamientos del legislador Gerardo Fernández Noroña, quien la calificó como “ambiciosa fascista” luego de que ella solicitara investigar a políticos de Morena por el asesinato de su esposo, Carlos Manzo.

Los comentarios de Noroña fueron señalados como misóginos e insensibles por diversas figuras políticas, lo que generó una fuerte polémica al interior del movimiento.

“En la política hay niveles”: Grecia Quiroz

En entrevista con Azucena Uresti, Quiroz criticó el lenguaje del diputado y aseguró que su comportamiento está lejos de lo que considera una persona con ética pública.

“En la vida pública hay niveles… no se me hace de un caballero que se exprese de esa manera de una mujer que está viviendo un duelo. Si asumí este cargo fue para honrar la memoria de Carlos”, afirmó.

La alcaldesa también rechazó la versión impulsada por Fernández Noroña de que ella actúa como parte de “fuerzas de ultraderecha”. Recordó que ni su esposo ni ella pertenecían a un partido político, sino que ambos formaban parte del Movimiento Independiente del Sombrero.

Asimismo, negó haber utilizado el crimen de su esposo con fines políticos. “Sé separar las cosas. Tengo valores, formación. Carlos me inculcó rectitud en la política. Esta persona no tiene ni idea de lo que es ser servidor público”, expresó.

Pide investigar a morenistas por el asesinato de Manzo

Quiroz reiteró su exigencia de que la Fiscalía considere una línea de investigación que involucre a los morenistas Raúl Morón, senador; Leonel Godoy, diputado federal; e Ignacio Campos, expresidente municipal, a quienes Carlos Manzo había señalado antes de su muerte.

La alcaldesa insistió en que los funcionarios deberían separarse de sus cargos para facilitar las indagatorias y demostrar que no tienen nada que ocultar. “No deberían ofenderse… el que nada debe nada teme. Deberían ponerse a disposición para ser investigados”, declaró.

Finalmente, consideró que Morena debería llamar la atención a Fernández Noroña, pues sus declaraciones, dijo, dañan la imagen del partido.

