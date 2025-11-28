Avanza la construcción de drenaje sanitario en Pueblo Nuevo (11:25 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de noviembre. El Municipio de Oaxaca de Juárez, a través de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, avanza con la construcción del drenaje sanitario en la colonia Los Ángeles, perteneciente a la Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, atendiendo una necesidad prioritaria para las vecinas y los vecinos de esta zona. Esta obra se realiza en coordinación con el Gobierno del Estado, fortaleciendo la infraestructura básica en beneficio de la capital.

El proyecto contempla la instalación de más de 9 mil metros lineales de tubería de alta densidad, así como la construcción de pozos y registros sanitarios, garantizando un sistema eficiente y seguro para el manejo de aguas residuales. El equipo técnico supervisa cada etapa para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y durabilidad, considerando que durante la ejecución pueden realizarse ajustes propios del proceso constructivo.

Con esta intervención, se fortalecerán los servicios básicos y se mejorará la salubridad de cientos de familias, reduciendo riesgos y elevando la calidad de vida en una zona que por muchos años no había recibido atención en su infraestructura sanitaria.

La administración municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando obras que atiendan rezagos históricos y consoliden una ciudad más ordenada, digna y con servicios públicos de calidad.

Con acciones como ésta, Oaxaca de Juárez sigue avanzando hacia un municipio con mejores condiciones de vida para todas y todos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir