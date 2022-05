En el Día Internacional del Trabajo, lamenta Arzobispo migración de cientos de oaxaqueños a EU por falta de empleo en la entidad (14:30 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 1 de mayo. El arzobispo de la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, lamentó la falta de trabajo que existe en Oaxaca y que obliga a que muchos oaxaqueños se vayan al norte del país.

En su mensaje, al oficiar la misa dominical de medio día en la Catedral Metropolitana, recomendó a quienes dirigen al país, el estado y las comunidades, piensen que si hay fuentes de trabajo los trabajadores no tendrían porqué irse, ya que ellos buscan un lugar donde trabajar.

Frente a todos los asistentes, reconoció que los oaxaqueños son trabajadores y de eso él era testigo, pero se requerían fuentes de empleo.

En el Día Internacional del Trabajo, el jerarca de la iglesia católica, pidió a los empresarios arriesgar su capital y ser justos con sus trabajadores, para que no les paguen una miseria.

“Que triste que no sean justos, no se queden con lo que no les pertenece porque eso no es bueno, por eso a los trabajadores también les pido responder a sus patrones”.

En este tercer domingo de Pascua, lamentó que muchas personas vivan en soledad, por lo que a todas ellas les recordó que no están solas, porque Dios siempre las acompaña.

“No estás solo, Dios está contigo, él te acompaña, tal vez tú soledad es porque no te sientes amado por las personas que te rodean, por eso en tu vivencia de fe trata de experimentar el amor de Dios, que te ama como todo un Dios, y nos ama a todos, por eso hagan un esfuerzo de fe para sentir su presencia”, subrayó.

Insistió que el amor transforma, levanta e impulsa a seguir adelante, por lo que era importante amar.

