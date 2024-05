En Comunión, católicos del Rosario celebran el “Día de las Madres” (22:00 h)

Parroquia de nuestra Señora del Rosario, Oax., 10 de mayo. En comunión, católicos de esta comunidad religiosa, encabezadas por su presbítero Ricardo Vásquez Ojeda, celebraron la Santa Misa con motivo del 10 de Mayo, agradeciendo al Señor Jesucristo por el don de la vida, trabajo, bienestar y sus familias, así como por las mamás que tienen enfermedades, que sufren y por el eterno descanso de todas las mamás difuntas que Dios les tenga gozando de su reino.

En reflexión al Santo Evangelio, según san Juan, el Sacerdote Ricardo, señalaba: “Hoy el Evangelio coincide con esta celebración del 10 de Mayo, en el que se conmemora el Día de las Madres; habla, cuando una mujer va a dar a luz se angustia porque ha llegado la hora, pero una vez que ha dado a luz que tiene en sus hijos en brazos, ese dolor se llena de gozo y alegría.

Este día no solo lo celebremos como un sentimentalismo, sino promovamos los valores de la vida, porque hay leyes que día con día están favoreciendo prácticas graves contrarias a la vida. A veces se quiere suavizar este tema de la fecundidad, con argumentos científicos como referir que son células, pero para la Iglesia, desde el momento de la concepción comienza a existir una persona.

Inhibir este proceso, atenta contra una persona que es la más indefensa. Esta celebración del 10 de Mayo, tiene que recordarnos a todos, no solamente a las mujeres, sino a todos, que la vida es lo que viene después de ese encuentro de amor entre dos personas para que venga otra nueva creatura.

Cada uno de nosotros existimos porque Dios nos ama y cada vez que hay una concepción es porque Dios así lo quiere. Es muy importante, que desde la familia se vaya dando esta educación del amor a la vida. De la vida en todos sus sentidos, sobre todo en la vida humana, se requiere de una educación de los hijos, los adolescentes y los jóvenes en la cuestión de la educación sexual que son cosas que muchas veces no se tocan en la familia ni en la Iglesia, pero que si existen los elementos suficientes para dar luz a este aspecto de la sexualidad humana.

Es algo muy importante, porque todo niño es deseado en primer lugar por Dios y el que algunos seres no estén en comunión con Dios por ello, es que no hay ese deseo. Jesús nos habla de la vida nueva, de la vida eterna ya que por medio del dolor y el sufrimiento murió pero no quedó en la muerte, sino resucitó.

Hoy el Evangelio dice: “Esa tristeza se transformará en alegría”, pero dice también “Mientras ustedes estén tristes el mundo se alegrará”, y el mundo, es el mundo del pecado, donde reina el mal y todos los que le pertenecen, quienes se alegran por la muerte de Cristo porque querían eliminarlo.

Así como quienes favorecen a la muerte con tantos hechos violentos como los que en día se vienen acrecentando en nuestro país. Jesús, pone la comparación de la mujer cuando da a luz y nosotros tenemos que sacrificarnos, dar nuestra vida en el amor, el servicio, haciendo algo en favor de la vida, porque no sólo es la maternidad, sino todos estamos llamados a dar vida.

Trabajemos para ello, Jesús nos habla de la vida eterna que sólo Dios nos puede dar, siempre y cuando vayamos en este trance de su dolor y sufrimiento, de la entrega de nuestra vida para adquirir este don de Cristo nos da que es la vida eterna. Sigamos adelante, trabajando por todo lo que es grato a los ojos de Dios. Pedimos al Señor escuche las oraciones que sus fieles le han presentado al celebrar la fe. Esta fiesta en honor a la Madre de su Hijo Jesucristo.

“Cuando los padres terrenales reciben en sus hogares a los hijos de nuestro Padre celestial, asumen la responsabilidad de amarlos, valorarlos, enseñarles y guiarlos hacia la vida eterna” Salmo 127:3. Felicidades a todas las mamás y a todas las mujeres que comparten sus valores con las nuevas generaciones y sus familias. (Joel JAVIER)

