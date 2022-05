En aniversario del natalicio de Valerio Trujano, exhortan a seguir sus ideales (15:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 20 de mayo. En el marco de la ceremonia cívica en conmemoración del 255 aniversario del natalicio del Coronel Valerio Trujano, que se realizó la mañana de este jueves en Huajuapan de León, el orador oficial Rogelio Álvarez Rivera, exhortó a las y los huajuapeños a seguir los ideales de este héroe.

“Sigamos los ideales de Valerio Trujano, seamos mexicanos singulares, distintos, con sentido de libertad e identidad. El progreso no es fácil, pero debe existir un compromiso de todos para lograrlo, el bien de la humanidad debe consistir en cada uno goce al máximo de la felicidad que pueda, sin disminuir la felicidad de los demás”, indicó.

Consideró que ya se debe de dejar de alabar a los indígenas que ya murieron, que sería mejor voltear a ver los vivos, pues por muchos años han sido rechazados y olvidados, mismos que hablan y ven de una forma diferente al mundo.

El también profesor de la Escuela Primaria Federal Coronel Valerio Trujano, refirió que actualmente algunas personas son manipuladas por una serie de ideologías, las cuales no reflejan la realidad, lo que ha ocasionado que sólo un grupo tenga el poder económico y político.

“Que no nos duelan actos de la gente mala, que nos duela la indiferencia de la buena, no solo debemos preocuparnos, debemos ocuparnos, la preocupación nos debe conducir a la acción no a la depresión. Hoy debemos seguir luchando por la libertad por la que ofrendó su vida el coronel Valerio Trujano, pero no con violencia, sino, por el contrario, por el respeto a las leyes y a la gran participación de la sociedad civil. La justicia se defiende con la razón y no por las armas, no se pierde nada con la paz, se puede perder todo con la guerra y la violencia”, subrayó.

Invitó a los ciudadanos a realizar lo que les corresponde desde la trinchera en donde se encuentren, con honestidad, ética y de manera profesional, además que el ejemplo del Coronel Valerio Trujano debe servir para guiar nuestros actos y acciones.

La autoridad municipal, comunidad educativa, personal militar y de la Guardia Nacional, participaron en la ceremonia cívica, la cual inició con una guardia de honor y la puesta de una ofrenda floral al pie del monumento de este héroe independentista.

