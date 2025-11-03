En acción coordinada, Gabinete de Seguridad detiene a presunto responsable de agresión en el Barrio de Xochimilco (00:10 h)

2025/11/03  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez,  3 de noviembre. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de Oaxaca informa que, gracias a un trabajo coordinado, se logró la detención del presunto responsable de agredir a una persona del sexo masculino, la noche de este domingo, en la calle de José López Alavés, en el Barrio de Xochimilco.

Tras recibir el reporte de este incidente, se implementó de manera inmediata un operativo en el que participaron activamente las diferentes corporaciones de seguridad estatales.

Dicho despliegue táctico resultó exitoso con la detención del presunto agresor por parte de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), que depende de la Fiscalía General del Estado (FGEO).

El individuo ha sido puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para determinar su situación jurídica.

El Gabinete de Seguridad refrenda con estas acciones, la convicción del Gobierno del Estado de no permitir la impunidad, por ello, ante actos que vulneran la seguridad de las y los oaxaqueños., se actuará con todo el rigor y el peso de la ley para castigarlos.

Ciudad Justicia Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Casa en Venta

  • Búscanos en Facebook



Más historias

Atiende de inmediato el Municipio de Oaxaca de Juárez a persona lesionada en el barrio de Xochimilco (22:30 h)

 Oaxaca de Juárez, Oax., 2 de noviembre. La noche de este domingo, elementos de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez,...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: