En acción coordinada, Gabinete de Seguridad detiene a presunto responsable de agresión en el Barrio de Xochimilco (00:10 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de noviembre. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de Oaxaca informa que, gracias a un trabajo coordinado, se logró la detención del presunto responsable de agredir a una persona del sexo masculino, la noche de este domingo, en la calle de José López Alavés, en el Barrio de Xochimilco.

Tras recibir el reporte de este incidente, se implementó de manera inmediata un operativo en el que participaron activamente las diferentes corporaciones de seguridad estatales.

Dicho despliegue táctico resultó exitoso con la detención del presunto agresor por parte de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), que depende de la Fiscalía General del Estado (FGEO).

El individuo ha sido puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para determinar su situación jurídica.

El Gabinete de Seguridad refrenda con estas acciones, la convicción del Gobierno del Estado de no permitir la impunidad, por ello, ante actos que vulneran la seguridad de las y los oaxaqueños., se actuará con todo el rigor y el peso de la ley para castigarlos.

