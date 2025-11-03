Atiende de inmediato el Municipio de Oaxaca de Juárez a persona lesionada en el barrio de Xochimilco (22:30 h)

Oaxaca de Juárez, Oax., 2 de noviembre. La noche de este domingo, elementos de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, en coordinación con paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, brindaron atención oportuna a una persona que resultó lesionada en la calle José López Alavés, del tradicional barrio de Xochimilco.

De manera inmediata, se aplicaron los protocolos de auxilio y la persona fue trasladada a una unidad médica para su valoración y atención correspondiente.

La autoridad municipal mantuvo resguardo en el área y confirmó que las pertenencias del afectado fueron aseguradas. El caso fue turnado a la instancia competente, que llevará a cabo las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos y se fortalecen los patrullajes para dar con el o los responsables del hecho.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso de trabajar de manera conjunta mediante el Mando de Coordinación de Seguridad de la Zona Metropolitana, para garantizar la seguridad y tranquilidad de las vecinas, vecinos y visitantes que disfrutan de las festividades de Día de Muertos en la capital oaxaqueña.

