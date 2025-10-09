Emiten comunicado sobre incremento del caudal del río Los Perros en Juchitán (21:27 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, octubre 8. El Sistema de Alertamiento Temprano del Comité de Cuenca del Río Los Perros informó esta tarde que, debido a las lluvias de intensidad moderada a fuerte registradas en la cuenca del río Las Nutrias, se espera un ligero aumento en el caudal del río Los Perros a su paso por esta ciudad.

Aunque el incremento no representa un riesgo inmediato para la población, las autoridades exhortan a mantenerse informados, ya que los pronósticos meteorológicos indican la probabilidad de más lluvias durante las próximas 48 horas, lo cual podría modificar las condiciones actuales del afluente.

El Comité de Cuenca hizo un llamado a la ciudadanía a seguir los boletines oficiales que emita la Coordinación Municipal de Protección Civil de Juchitán, así como otras fuentes oficiales, con el fin de tomar medidas preventivas oportunas en caso de ser necesario.

El comunicado fue firmado por Tomás Chiñas Santiago, coordinador del Comité de Cuenca del Río Los Perros, quien reiteró su compromiso de seguir monitoreando la situación de manera permanente y mantener informada a la población.

