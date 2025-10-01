Emite Protección Civil recomendaciones por temporal lluvioso en Istmo, Costa, Sierra Sur y Mixteca (16:30 h)

2025/10/01
Oaxaca de Juárez, 1 de octubre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) emite recomendaciones por el temporal de lluvias que se extenderá desde este jueves 2 hasta el martes 7 de octubre, afectando principalmente a las regiones del Istmo, Costa, Sierra Sur y algunas zonas de la Mixteca.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se observa una baja presión sobre la franja sur de la costa de Oaxaca y Guerrero que podría evolucionar a depresión tropical en las próximas 96 horas, y estará acompañado por un incremento en la intensidad del viento del sur y sureste, con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas mayores al paso de la tormenta.

Se prevé que en los próximos días se presenten lluvias persistentes y tormentas localmente fuertes, acompañadas de nieblas densas en zonas serranas, así como oleaje elevado en la franja costera.

Estas condiciones podrían generar deslizamientos de laderas en zonas montañosas y en orillas de carretera, crecidas de ríos y arroyos, inundaciones en partes bajas y urbanas, encharcamientos que afecten la circulación vehicular e interrupción de servicios básicos.

Ante esto, la CEPCyGR emite las siguientes recomendaciones a la población:

* Extremar precauciones si se habita en zonas de riesgo, como laderas, márgenes de ríos o arroyos.
* No cruzar ríos o cauces crecidos, aunque parezcan poco profundos.
* Evitar transitar por caminos o carreteras con deslaves o encharcamientos.
* Resguardar documentos personales en bolsas plásticas o en lugares elevados.
* Preparar un plan familiar de emergencia y una mochila con artículos esenciales.
* Seguir las indicaciones de Protección Civil y cuerpos de emergencia.
* Mantenerse informado a través de fuentes oficiales y no difundir rumores.

