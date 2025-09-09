Emite Municipio de Oaxaca de Juárez convocatoria para renovar Comités Vecinales y sus comisiones auxiliares en colonias de la capital (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de septiembre. La Secretaría de Gobierno y Territorio del H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez a través de la Dirección de Barrios y Colonias emitió la convocatoria para participar en el proceso democrático para la elección de los Comités Vecinales y sus Comisiones Auxiliares, en diversas colonias de la capital.

Este ejercicio ciudadano tiene como objetivo fomentar la participación activa de la comunidad en la toma de decisiones, así como garantizar la paridad de género, la inclusión social y el fortalecimiento del tejido social en los barrios y colonias de la ciudad.

La convocatoria está dirigida a las personas residentes de las siguientes colonias: Cosijoeza, 7 Regiones, Arboleda, Guelaguetza, Ampliación de Siete Regiones (parte baja), Lomas del Crestón, Morelos, Ampliación Jardín y Fraccionamiento Montoya.

La elección de los Comités Vecinales permitirá a las y los ciudadanos tener una representación directa ante las autoridades municipales, así como participar activamente en la gestión de proyectos, obras y actividades comunitarias.

Para más información sobre fechas, requisitos y lineamientos del proceso, pueden descargar las convocatorias en el siguiente enlace https://drive.google.com/drive/folders/1WBlP-QkOLichLFqHMlbZ36OBMPbnt2WC?fbclid=IwY2xjawMsW5JleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFmT1NQaXBCMVQ1eU9IMmVlAR48UZQpg41iCK6yZ8MEPjyHdeDVZxiEmb2Y5IHK-yLBaeL4LsPTXSylCmDETg_aem_KWdJn23eu5SiZCeoeYQRxw o consultarlas a través de los canales oficiales del Municipio.

En ese sentido, el H. Ayuntamiento de Oaxaca, exhorta a toda la ciudadanía a involucrarse en este proceso, reafirmando con esto, el compromiso con la democracia participativa, el bien común y el desarrollo comunitario.

