Emite Gobierno mexicano certificado de vacunación COVID-19 (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de julio. El Gobierno de México puso a disposición de la población un certificado de vacunación COVID-19 con la finalidad de validar que el ciudadano mexicano ha sido inmunizado contra el virus.

Lo anterior fue detallado por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en la conferencia matutina de este martes, el cual dejó en claro que es un comprobante oficial avalado por el Gobierno Federal.

Dicha certificación se puede obtener en el sitio cvcovid.salud.gob.mx,

donde se pedirá la Clave Única de Registro de Población (CURP) de la persona que ya está inmunizada.

“Si usted quiere tener un comprobante oficial de que ha sido vacunada y con qué vacuna y en qué fechas, aquí está”, expresó López-Gatell.

El subsecretario de Salud federal dio las razones por las cuales el Gobierno de México decidió emitir un certificado de vacunación, el cual va dirigido principalmente a viajeros.

Decidimos emitir un certificado oficial porque este es un comprobante general que puede ser muy útil para algunos propósitos. Hay una segmento de la población que tiene la necesidad de viajar a otros países, en algunos países en la región europea ya están poniéndose restricciones de viaje y las personas que no tengan la demostración de que ya están vacunadas no pueden viajar”, declaró.

López-Gatell Ramírez dio a conocer la forma en que funciona el certificado de vacunación, el cual va directo a la base de datos que tiene la Secretaría de Salud.

Nuestro certificado es oficial, tiene un código QR que permite la verificación en tiempo real por parte de cualquier oficial de migración. Se producen tres datos aleatorios que ayudan a la validación el certificado, siempre hay una consistencia con lo que está impreso”, informó.

El zar del coronavirus en México detalló que el certificado de vacunación no tendrá validez como requisito para empleo por parte de las empresas en el país.

“No es adecuado, de hecho puede ser ilegal, que para propósitos de empleo se pida estar vacunado contra el COVID-19, no sería conveniente que un empleador en México pidiera el certificado y que si la persona no lo tiene, no pueda recibir en el empleo. Es contrapuesto a las leyes mexicanas, no debe utilizarse como requisito de empleo”, finalizó.

