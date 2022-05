Elon Musk levantará el veto a Trump en Twitter (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de mayo. Elon Musk dijo que levantaría la prohibición de Twitter sobre el expresidente estadounidense Donald Trump si el acuerdo para comprar la red social sale adelante.

“Revertiría la prohibición”, dijo el multimillonario en una conferencia del Financial Times, aunque aclaró que como aún no es dueño de Twitter, “esto no es algo que seguro sucederá”.

La oferta de 44,000 millones de dólares del jefe de Tesla para comprar Twitter aún debe obtener el respaldo de accionistas y reguladores, pero Musk se ha manifestado a favor de una menor moderación del contenido y menos prohibiciones.

Al hablar virtualmente en una cumbre sobre el futuro del automóvil organizada por el Financial Times, Musk dijo que la decisión de Twitter de censurar a Trump fue una “decisión moralmente mala” y “una tontería en extremo”.

Agregó que las prohibiciones permanentes de cuentas en Twitter deberían ser raras y reservadas para cuentas que son estafas o bots automatizados.

Por otra parte, Musk, quien está en proceso de comprar Twitter, expresó su apoyo a una nueva ley de la Unión Europea que busca proteger a los usuarios de las redes sociales de contenidos dañinos, después de una reunión con el jefe del mercado único del bloque.

El comisario del Mercado Interno de la UE, Thierry Breton dijo a The Associated Press que le explicó a Musk cómo las regulaciones online del bloque buscan promover la libertad de expresión y a la vez asegurar que todo lo que sea ilegal “estará prohibido en el espacio digital”, a lo cual Musk respondió que “estaba plenamente de acuerdo”.

En un video por Twitter el lunes por la noche, Musk dijo que mantuvieron una “excelente discusión” y que está de acuerdo con la Ley de Servicios Digitales, que se prevé tendrá su aprobación final en los próximos meses. Obligará a las grandes compañías tecnológicas como Twitter Google y Meta, la empresa matriz de Facebook a vigilar estrictamente sus plataformas en busca de contenido ilegal o dañino como el discurso de odio y la desinformación, bajo pena de multas multimillonarias.

El plan de Musk de comprar Twitter ha generado temores de que efectuará cambios en la plataforma para dar prioridad a la libertad de expresión sobre la seguridad del internet, lo que lo dejaría en oposición a las normas que se avecinan en Europa, que encabeza un movimiento global para reducir el poder de las gigantes.

El clip de 65 segundos indica que las posiciones de Musk y de la UE son más coincidentes de lo que parece. Breton dice en el video que explicó la Ley de Servicios Digitales a Musk en un encuentro en la sede de Tesla en Texas. Musk responde que está “alineado exactamente con lo que pienso”.

“En verdad estoy de acuerdo con lo que usted dice”, expresó Musk. “Creo que en gran medida pensamos lo mismo, y todo lo que mis empresas puedan hacer que beneficie a Europa, queremos hacerlo”.

El intento de Musk que adquirir Twitter, un multimillonario que se dice absolutista de la libertad de expresión, generó temores de que no interferiría en la moderación de contenido.

Breton dijo a la AP que le explicó a Musk el significado de la nueva ley: “necesitamos más moderadores y en el lenguaje en que operamos. Y él lo comprendió”.

Información de AFP y AP/Foto:AP

