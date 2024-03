El Zumbido el Moscardón: ¡Faltan 44!: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Así que la promesa no solo no se cumplió, sino que el problema se agravó. Ya no son 43 los muertos de Ayotzinapa, son 44, uno más que es entera responsabilidad de las autoridades de la narco gobernadora Evelyn Salgado y del #NarcoPresidente AMLO. Una familia más que se enluta por la negligencia de un gobierno indolente ante la desesperación de los padres de familia.