El Zumbido del Moscardón: Un gran diferencia: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de enero. Quiero referirme a un tuiter que posteó el Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, es decir una persona al servicio de Claudia Sheinbaum y, obvio, el peje. Me refiero a Martí Batres que puso: “Nuestro Presidente @lopezobrador_ es un estadista de talla internacional. Ahora en la Cumbre que se lleva a cabo, mantiene una relación de respeto soberano con los mandatarios de Estados Unidos y Canadá. ¡Bonito día!…

Yo no se si el Licenciado en Derecho -no vaya a haber hecho una tesis como la de Yasmín Esquivel-, el Maestro en Trabajo Social o el Doctor en Estudios Latinoamericanos , autor de 13 libros -que debe presumirlos para que los lean- sepa exactamente lo que es UN ESTADISTA.

El Diccionario de la Lengua Española (DLE) -me encanta siempre esta referencia- dice que un ESTADISTA ES UNA PERSONA CON GRAN SABER Y EXPERIENCIA EN LOS ASUNTOS DE ESTADO… ¿Y qué es el Estado?, hay muchas acepciones en el DLE pero me centraré en la que le queda a nuestro país conformado por una República Federal, en este caso ESTADO ES EL CONJUNTO DE LOS PODERES Y ÓRGANOS DE GOBIERNO DE UN PAÍS SOBERANO.

Comenzando con esta mínima definición, el Estado Mexicano lo componen los tres poderes de Gobierno que la Constitución define como independientes el uno del otro, pero coadyuvantes, así tenemos al Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, por obvias razones, un hombre de ESTADO, un ESTADISTA conoce esa condición y la respeta… el peje hace todo por inmiscuirse en los otros dos poderes para concentrar un poder omnímodo.

Otra definición, dice que un ESTADISTA, es aquella persona que posee gran conocimiento y experiencia en relación a la unidad jurídico-política denominada ESTADO. Se trata de un especialista en el manejo de la “cosa pública” la “república”, en lo referido a la asignación de recursos y medidas con vistas AL BIEN COMÚN… el peje solo ve su bien y el de sus hijos, ya dijo que los pobres solo son una “apuesta”, una “estrategia electoral”.

En lo personal, me quedo con la definición que hizo alguna vez Winston Churchill cuando dijo: “EL POLÍTICO SE CONVIERTE EN ESTADISTA CUANDO COMIENZA A PENSAR EN LAS PRÓXIMAS GENERACIONES Y NO EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES”… como anillo al dedo al peje y a la cuatroté.

El extraordinario ex Primer Ministro Británico Sir Winston Leonard Spencer Churchill, durante la Segunda Guerra Mundial, sí que dio en el clavo con la definición. Un ESTADISTA es alguien que, como gente de Estado, piensa y hace cosas para favorecer el bien común, pero sobre todo, de las generaciones por venir porque lo que construyamos para el futuro, le dará grandeza a la Patria.

Bajo esa óptica, López es un político pero NUNCA SERÁ UN ESTADISTA. Sus hechos lo confirman citaré apenas unos cuantos: A).- haber clausurado la construcción de un aeropuerto de primer nivel para cambiarlo por uno infinitamente más pequeño. 😎.- haber desmantelado el sistema de salud. C).- Deforestar la Selva Maya para construir un tren que nadie pidió. D).- Apostarle a la refinación de combustibles fósiles cuando todo el mundo busca energías renovables. E).- desdeñar e impedir las energías limpias. F).- Reducir el presupuesto en investigación y tecnología. G).- apoyar políticamente a las economías bolivarianas populistas que tienen a sus países en la pobreza. H).- Inmiscuirse y tratar de intervenir en las autonomías de los poderes del Estado. I).- Tratar de desaparecer al órgano electoral para hacerlo a modo.

A López, no le importan los pobres, no sabe de políticas públicas, no tiene idea de la diferencia entre un gasto y una inversión, no le preocupan las clases vulnerables, ni las nuevas generaciones, las usa con fines electorales porque lo que realmente le importa, no es la próxima generación, sino la próxima ELECCIÓN.

Como podemos darnos cuenta, el peje no tiene absolutamente nada de ESTADISTA pero si de una palabra fonéticamente parecida: ESTATISTA cuya definición sería “partidario del estatismo”, es decir, la preeminencia del Estado en la actividad social, económica o cultural o lo que es lo mismo inmovilidad.

Por lo general un estatista es involutivo, anacrónico, dogmático y, regularmente asume que encarna al estado, como Napoleón Bonaparte que dijo “la France c´est mol” -La Francia soy Yo- o, como Fidel que sostuvo “Come Fidel, come Cuba” o como Chavez y López cuando dicen “ya no me pertenezco, yo soy del pueblo”.

Supongo Doctor Batres que usted se equivocó solo por una letra, en vez de T, usó D, porque no creo que con esa preparación que usted dice que tiene, haya podido vislumbrar en los discursos del peje en todas las horas que duró la visita de los Presidentes Joe Biden y Justin Trudeau y en todas las presentaciones que hizo, una sola frase de un ESTADISTA.

A mí lo que me dio al escucharlo hablar, fue pena.

Espero que rectifique y corrija su error, porque si no fue error, entonces es usted un pinche zalamero lamebotas solovino croquetero adorador de un mito y eso le resta todas sus cartas credenciales académicas y nos inhibe las ganas de leer al menos el índice de uno de sus trece libros que dice que escribió y espero no se haya plagiado.

La próxima vez que haga un comentario, sea serio por favor.

