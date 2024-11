El Zumbido del Moscardón: #OaxacaFeminicida: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de noviembre. Entiendo porqué el gobierno del anodino Salomón Jara, presionando a la Fiscalía de Justicia de Oaxaca (FJEO) clasifica los feminicidios como “desaparición forzada”. No lo hace para proteger al delincuente, sino para protegerse él mismo de regresar al primer lugar en asesinatos de mujeres en el país como ya ha ocurrido en su administración.

Mientras con todo el dolor de su corazón la familia de la enfermera Judith Vianney a quien encontraron desmembrada en el domicilio de un “compañero de trabajo”, en Santa Cruz Xoxocotlán, le daba cristiana sepultura a sus restos , se enteraron de que la FJEO procesaba al culpable por el delito de desaparición forzada y no como a un feminicida.

Judith Vianney murió por el hecho de ser mujer y eso se llama feminicidio y se debe castigar con todo el peso de la ley, pero eso, al gobierno de Oaxaca en sus estadísticas, no le conviene y por eso maquilla el feminicidio dándole otro nombre al delito, por tanto los colectivos de mujeres ya están preparando las manifestaciones para exigirle a Calzontzin que llame a las cosas por su nombre y actué en consecuencia.

Por tanto, estudiantes de la región de la Cuenca del Papaloapam, están planeando movilizaciones para que la FJEO, no vaya a confundir los delitos como el de Judith Vianney y los catalogue diferente a lo que en realidad son, es decir feminicidios.

No hace mucho escribí que en Oaxaca es peligroso ser mujer no solo por el arraigado machismo que prevalece en las comunidades, sino porque en el gobierno del estado, no se hace absolutamente nada para la erradicación de la violencia contra las mujeres.