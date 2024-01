El Zumbido del Moscardón: Oaxaca tiene sed: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Antes, a escasos 40 años, Oaxaca no tenía esos problemas de agua porque teníamos un río sano y el mismo cauce nos proporcionaba agua. No supimos cuidarlo y ahora, hasta los innumerables pozos que se han construido en su ribera, están contaminados incluso hasta con plomo porque no solo los desechos orgánicos son vertidos en él, también desechos industriales.

Ha sido indolencia no solo de autoridades, sino también de nosotros mismos que no hemos alzado la voz, ni aportado un gramo de nuestro trabajo o un peso para tratar de sanear el río. Hoy el Atoyac está muerto y esa es responsabilidad de los que vivimos en este valle y que, incluso desviamos el cauce del Atoyac para que nos permitiera construir calles en el centro de la ciudad.

No hay una campaña de reforestación, no hay un proyecto de aprovechamiento de las aguas pluviales, a veces suficientes como para llenar una mega cisterna, no hay proyectos para saneamiento del río, por lo que la autoridad está rebasada y pues el gobierno…, el gobierno no existe.