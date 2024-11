El Zumbido del Moscardón: No te enfermes: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (11:15 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de noviembre. ¿Eres una persona sana?, trata de no enfermarte y haz ejercicio todos los días además de comer saludable para permanecer sano y fuerte, porque no te conviene, por ningún motivo, caer en una enfermedad.

¿Eres diabético, hipertenso o tienes una enfermedad crónico degenerativa?, pues déjame decirte que solo tú, tienes la responsabilidad de cuidarte mucho más y permanecer activo, controlado y sano, es lo mejor que puede hacer para cuidar de ti mismo.

A ningún Mexicano le conviene en estos tiempos de la cuatroté, estar enfermo, porque como ya lo hemos visto, los servicios de salud están colapsados en lo operativo, en lo técnico y también en lo administrativo que de alguna manera incide e influye en el trato hacia los pacientes.

Oaxaca es un ejemplo muy claro de lo que pasa en el país. Aquí los hospitales están rebasados y, para atender a los pacientes que vienen a la capital de todas partes de la entidad, se necesitan no solo el doble de camas que hay en el sector salud, sino un hospital más, porque el Aurelio Valdivieso y los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el del Instituto de Seguridad Social y Salud para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), simplemente no alcanzan.

Pero por si fuera poco, no solo no tienen camas suficientes, tampoco tienen insumos necesarios, no hay medicamentos ni farmacias que los surtan -ya sabemos la triste historia de la mega farmacia obradorista- y súmele a eso la apatía de algunos funcionarios, sobre todo administrativos que están sumidos en la ignominia.

No había pasado un día de conmemoración de la lucha contra la violencia femenina y en el IMSS se estaba dando ya un hecho de acoso laboral contra una Doctora que se atrevió a denunciar el hecho. Se trata de las Doctora Patricia Cerón que denunció acoso laboral de altos funcionarios.

Patricia no es una doctora egresada de una universidad del bienestar, tal vez por eso el acoso hacia su persona, ella estudio medicina en una de las más prestigiadas universidades públicas de país, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y contrastó el examen nacional de residencias médicas (ENARM) para ser una de las 300 electas entre 1500 aspirantes a ocupar una plaza en el Sector Salud. Es decir, no es un médico que importamos de Cuba que no sabe curar ni una gripa.

Así Patricia Cerón que, como estudiante, como residente y como especialista, siempre estuvo en las filas de la primera línea de batalla del sector salud que es el IMSS, institución a la que le tiene respeto, cariño y agradecimiento, ha logrado incluso escalar hasta un nivel de sub dirección de los servicios de salud del Instituto con un nivel de confianza tipo B, es decir una plaza de base.

La Doctora -ella estudió un doctorado, por eso es doctora- es acosada por una de esas funcionarias que llegaron a su puesto al estilo cuatroté, es decir, no por un examen de oposición, no por reconocimiento de saberes, sino por dedazo. Ella es la médico Martha Escobar Vásquez, jefa de prestaciones médicas y no solo se ha dedicado a acosar laboralmente a la Doctora Patricia Cerón, sino a muchos médicos y enfermeras que trabajan en el hospital central del Seguro Social en Oaxaca con la complacencia del delegado, Julio Mercado Castruita, un funcionario cuatroteísta que no sirve para mucho.

Lo importante de de la denuncia de Patricia Cerón, no es tanto el hecho de que se haya atrevido a hablar su de caso, sino que esta decisión, puede armar una verdadera revolución a interior del Seguro Social que dirige ahora un político de la peor calaña, me refiero a Martí Batres que seguramente habrá entrado al IMSS como su antecesor Zoé Robledo, solo a robar y para eso, necesita incondicionales.

Si nos damos cuenta lo que pasa en el Seguro Social con estos acosos laborales para correr a personal calificado, deberíamos de espantarnos porque elegir por tómbola a jueces, ministros y magistrados, es una cosa pero elegir a médicos y especialistas, es una muy distinta y eso es lo que pasa de facto en el IMSS. ¿A quién elegiría usted para que lo atendiera en el Seguro Social la Doctora Patricia Cerón, o la médico Martha Escobar?

Por favor entonces, no se enferme.

@leyvaguilar Instagram: leyvaguilar_ Facebook: Francisco Alejandro Leyva Aguilar

