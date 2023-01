El Zumbido del Moscardón: No despega el #CHAIFA: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de enero. ¿Cómo puede hacerle el peje para remediar o paliar sus exabruptos y ocurrencias?… fácil, con decretazos. Si la razón se impone a la sin razón, si la evidencia de que algo no funciona como su diminuta cabeza previó, entonces hay que hacerlo funcionar por decreto, total, él es el “presidente”, así en minúsculas y entre comillas.

Eso está pasando con el Aeropuerto Felipe Ángeles, ya lo inauguró -como la refinería Dos Bocas que no ha refinado un solo litro de petróleo- ya hizo que por capricho, aterrizara el Air Force One ahí y se dio cuenta que, a pesar de liberar la vialidades, “la bestia”, -y no me refiero al vehículo de Biden- se tardó una hora y media para llegar a Palacio Nacional.

Ya sabe, ya le dijeron que las aerolíneas no quieren llegar, ni salir del CHAIFA porque les resulta inviable, más lejos, mas caro y sin acreditaciones internacionales. Apenas salen seis vuelos diarios de ese bodrio de aeropuerto y aún así insiste en mentirle a los mexicanos diciéndonos que es el mejor aeropuerto del mundo… ¡pues en qué mundo vive López!, por eso Biden se regresó del Benito Juárez.

El subsidio del Gobierno Federal al CHAIFA, ya se está comiendo cualquier presupuesto que se haya imaginado el peje, porque ese aeropuerto no es funcional, así que para hacerlo menos oneroso, es decir para que le entre un poco de dinero, mandó un decreto que los diputados de morena, están prestos a aprobar, para que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), deje de recibir vuelos de carga y, obvio, todos estos vayan a parar al CHAIFA.

Las descargas en el país, ocurren en algunos aeropuertos pero el AICM concentra el 49.5 por ciento de todas las descargas del país, casi la mitad de lo que llega a México, llega al Benito Juárez; le siguen Guadalajara con el 15.40, Monterrey con el 6.80, Querétaro con 6.30, Toluca con 4.0, Cancún con 3.8,Tijuana con 3.3 y otros en menor cantidad.

Sin embargo y por estar en el centro de México, el AICM concentra casi el 50 por ciento de las descargas del país y no es casualidad, sino algo que el peje no entiende bien a bien que se llama LOGÍSTICA. Esa profesión, la logística hace que los productos lleguen a sus destinos de la manera más rápida y por supuesto, más barata.

Eso de hacer cosas eficientes y efectivas como que no es lo del peje. Ya sabemos que el costo del CHAIFA se incrementa a diario por su inviabilidad, también sabemos que la refinería que no refina, de 8 mil millones de dólares, va gastándose 18 mil millones y que el Tren Maya, ya va al doble del costo, por eso no tiene ni la más remota idea del incremento de costos y, por consiguiente de precios de productos, que ocurrirá con mandar las cargas al CHAIFA.

¿Quién cree usted que va a pagar el sobreprecio?, obvio el consumidor, usted y yo.

“Con el cierre del AICM a las operaciones de transporte de carga, para que esos vuelos aterricen en el CHAIFA, lo único que pasará es que los productos se van a encarecer y las entregas, serán más lentas y, obvio quien acabará pagando el sobreprecio, serán los usuarios finales, los consumidores de bienes y servicios y en estos tiempos en que la inflación está imparable”, así lo dio a conocer Jesús Navarro, Presidente del Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica.

El ingeniero aeronáutico dice que al cierre del AICM, no va a haber aeropuertos que tengan la capacidad de recepción de los volúmenes de carga que recibe porque el CHAIFA, NO TIENE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA RECIBIR EL TONELAJE QUE ACTUALMENTE RECIBE EL BENITO JUÁREZ y, la única opción viable que es el aeropuerto de Toluca, no tiene esa capacidad de carga. Querétaro, que tampoco tiene esa capacidad y aunque la tuviera, es inviable por la lejanía a la zona centro del país, advierte Jesús Navarro.

El Benito Juárez solamente de Enero a Noviembre del año pasado, recibió en sus hangares QUINIENTAS DIEZ Y NUEVE MIL TONELADAS DE CARGA, proveniente de diversas partes del país y del mundo, lo que representa caso el 50 por ciento de toda la carga del país.

Así que no es viable, ni mucho menos rentable, aunque sea por decreto, que el CHAIFA reciba esas cantidades de carga. No se va a poder porque no hay infraestructura que lo soporte y por supuesto que las entregas, se van a retrasar en demasía, afectando los precios y los costos.

Rodrigo Pérez Alonso, ex director de la Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO), estima que los sobre costos de trasladar las operaciones al CHAIFA podrían aumentar entre 10 y 30 POR CIENTO y eso, no aliviaría la saturación en el AICM, porque la mayoría de esos vuelos de carga, ocurren en la madrugada. Hay LOGÍSTICA, pues.

Y ¿hay solución a la saturación del AICM?, claro que la había pero el estúpido del peje la canceló, era el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) que estaría ubicado en Texcoco y cuya cancelación por capricho presidencial, nos está costando no solo dolores de cabeza y muchísimo dinero, sino la posibilidad de conflagraciones mayores donde se pueden perder vidas humanas.

