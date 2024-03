El Zumbido del Moscardón: México Bárbaro: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Si los sicarios se atreven a documentar estas agresiones y darlas a conocer al público, hay una razón de por medio, y esa es la infusión de miedo a la sociedad para que este dos de junio, no vaya a votar y es infantil creer que eso no lo sabe la autoridad, tanto la electoral como la civil que ya debieran actuar para proteger a los ciudadanos.

Si los capos de cuello blanco están bajo los auspicios del poder de López Obrador ¿por qué los capos de la droga no?, me parece que es claro lo que está pasando en México y es muy peligroso a escasos meses de la contienda electoral. López le sigue apostando al miedo y me parece que no ha medido que, justamente el miedo, va a hacer que la gente salga a votar en masa en contra de la corrupción que representa la continuidad.