El Zumbido del Moscardón: Mala empresa: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez. 2 de julio. Mira Alex, me dijo un concesionario del transporte urbano, lo que quiere hacer el gobierno, es lo mismo que poner a manejar a un niño de 5 años un Torton doble semirremolque, es decir el gobierno del estado no va a poder hacerse cargo porque ninguno de los funcionarios que forman parte del “binnibus”, tiene la experiencia no sólo en materia de transporte, sino de vialidad.