El Zumbido del Moscardón: La ruptura: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de junio. Ups, las cosas en Morena como que ya no van tan bien. El reclamo airado que le hizo Claudia Sheinbaum a Alfonso Durazo Gobernador de Sonora, frente a Salomón Jara -Gobernador de Oaxaca- Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal Ávila durante el Consejo Nacional de Morena no fue nada “suavecito”.

“Ya me cansé”, le dijo la aún Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a un Alfonso Durazo incómodo ante la situación y es que antes de llegar a dicha reunión, a la jefa de gobierno le gritaron en las calles “piso parejo, piso parejo” en una clara alusión a que ella, es la corcholata preferida del “dedito del pinche presidentito”, parafraseando al payaso de los pelos verdes.

Y es que es evidente que los dados están cargados, aunque hubo ya “acuerdos” entre las corcholatas en aquella simbólica reunión del lunes después de la elección en el Estado de México, esas reglas se rompieron más pronto que temprano y que el Canciller Marcelo Ebrard Causabón comenzó con el desorden.

Exactamente al otro día de esa reunión convocada por el mismísimo “presidente”, así en minúsculas y entre comillas, Marcelo presentó su renuncia al cargo en el gabinete del tabasqueño, obligando a que los demás hicieran lo mismo, cosa que presionó justamente a Claudia Sheinbaum a dejar la jefatura de Gobierno de la Ciudad de la Ciudad de México, donde ella está muy cómoda cobrando y paseando por toda la república a costa del erario.

El dedito del “pinche presidentito”, está con Claudia, esa es una realidad incontrovertible y se nota por todo el país, porque por ejemplo en Oaxaca donde gobierna el indígena zapoteco Salomón Jara, los funcionarios de su administración son obligados a hacer sendos videos en apoyo a la Jefa de Gobierno.

Muchas veces, esos funcionarios tienen sus preferencias en otras corcholatas, sobre todo con el ex canciller Marcelo Ebrard y con el ex coordinador de los senadores de Morena Ricardo Monreal Ávila, por cierta afinidad política en Oaxaca al través del ex candidato al gobierno Alberto Esteva para el primero y del senador Raúl Bolaños para el segundo.

Aun así, los funcionario de todos los niveles que fueron contratados por el gobierno morenista de Salomón Jara en esta administración, han salido a las redes sociales con videos promocionales en apoyo a Claudia Shienbaum, en una clara falta al artículo 135 constitucional, por lo que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ya interpuso una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE), por actos anticipados de campaña.

Sheinbaum ayer estaba evidentemente molesta con Alfonso Durazo, Presidente del Consejo Nacional de Morena y en su desesperación, no midió las consecuencias de exhibir en un acto público, las diferencias al interior del partido del “presidente”, al que ya le dieron motivos suficientes como para que su dedito, cambie de corcholata.

Una mujer, de por si no muy agraciada físicamente, iracunda y fuera de sus casillas, no representa exactamente la figura que Morena necesita para ganar la elección de 2024 y ella debe saber que lo que hizo, no le abona en nada ni a su partido, ni a su candidatura porque la exhibieron a nivel nacional como lo que realmente es, una mujer irascible, sin auto control, sin inteligencia social y política.

De cualquier manera y después de los resultados del Estado de México, el peje está seguro que si manda a una vaca… o a un buey a competir en 2024, va a ganar, por tanto su dedito puede seguir decantado por la Jefa de Gobierno o dar un giro de 360 grados para escoger -como muchos analistas ya lo piensan- a su hijo Andrés Manuel López Beltrán, lo cuál sería la mejor jugada política para el Macuspano, en términos de populismo y tiranía.

La insidiosa y fastidiosa cargada de, al menos siete gobernadores -dijera Adán Augusto-, incluido el de Oaxaca a favor de Sheinbaum Pardo, puede estar cavando la tumba de la corcholata mayor, porque si en una de esas Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal presionan y repuntan en las encuestas, además de estar atentos y exigir transparencia y, claro piso parejo, la elección del candidato de Morena, se le puede salir de las manos al peje.

Entonces y solo entonces, habría una posibilidad para una eventual candidatura de la Alianza con un candidato ciudadano si se ponen de a cuerdo ya o bien, con una de las corcholatas de Morena inconforme con proceso interno del engendro del peje… al tiempo.

