El Zumbido del Moscardón: Inconcebible: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de marzo. De verdad que lamentable que desde el púlpito presidencial, se esté azuzando a la violencia. Yo no se si el estúpido “presidente”, así en minúsculas y entre comillas, se de cuenta de que todo lo que dice, sus “solovinos croqueteros”, lo traducen de manera literal. Ayer una vieja estúpida, tan estúpida como el “presidente”, empuñando un fusil -entiendo que de juguete- fue a plantarse en las escalinatas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a amenazar a la Ministra Presidente Norman Lucía Piña Hernández.

Me parece que el “presidente”, no ha medido bien a bien el alcance de sus peroratas mañaneras y de las consecuencias que pueden tener en los cerebros con escasas neuronas de sus seguidores. Por supuesto que la vieja idiota esa que fue a la SCJN con un arma en la mano a insultar y amenazar a la Ministra Presidente, no lo hizo porque Norma Piña le deba algo, o porque haya fallado en su contra; lo hizo porque escuchó al muy COBARDE Andrés, señalar a la Ministra como su “enemiga política”.

¿Qué pretende el pinche presidentito?, ¿que sus hordas babeantes asesinen a la Ministra?, ¿que sus ya muy escasos fanáticos le hagan el favor de quitar de en medio a una MUJER, así en MAYÚSCULAS con más inteligencia y pantalones que él?, no pinche Andrés no te equivoques, estás despertando al México bárbaro y entre bárbaros, los cobardes como tu no caben.

El imbécil del peje -y perdonen mi encabronamiento y por tanto mi léxico más básico- sabe perfectamente que tanto el plan A, como el B son anticonstitucionales y por tanto, que cualquier proyecto que haga la SCJN, no pasará justamente porque atenta contra nuestra Carta Magna y Norma Lucía tiene claro que su misión en la SCJN no es otra que DEFENDER LA CONSTITUCIÓN, es decir, lo mismo que debería hacer el estúpido “presidente” que tenemos, toda vez que JURÓ RESPETARLA.

El remedo de mujer identificada como Julia Klug de origen guatemalteco y con padecimientos cerebrales que fue a la SCJN dijo: “fuera Norma Piña, queremos una limpia en el poder judicial no podemos seguir permitiendo que corruptos y delincuentes sean los que lleven las riendas de esta institución… Norma Piña, Norma Piña, ¿dónde estás?, ¿dónde estás?, chin… y te vas…. Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, esta no es magistrada, es una narca de cabaret”.

Quien grabó el video y entiendo que fue una “protesta”, aplaudía a la mujer disfrazada, “estoy de acuerdo”, balaba como borrego al que le van a dar de comer y entiendo que piensan que su “protesta”, va a amedrentar a la Ministra Presidente respectó del plan B del peje para descuartizar al INE.

Ya nos a demostrado la Ministra, que esta hecha de una sola pieza y es de hierro, no se amedrenta ni con los ladridos de Palacio Nacional, menos con los graznidos de una botarga amaestrada en las oficinas de Morena. Norma Piña ya tiene la ruta para defender al Instituto Nacional Electoral (INE) y eso tiene y mantiene con diarrea al inquilino de Palacio Nacional.

La Ministra Presidente aprovechó la ausencia en el pleno de la SCJN de la espuria Yasmín Esquivel para evitar el proyecto para derogar el plan B y dijo que simplemente votaran como inconstitucional dicho plan, para no necesitar mayoría calificada y con solo 6 votos se viene abajo la pretensión presidencial de descuartizar al INE.

Dicen los que saben, que el Ministro Arturo Saldivar se quedó perplejo -por no decir otra cosa- y tuvo que consentir el Jaque Mate de la Ministra Piña Hernández al plan B del peje y así votarán en la SCJN, lo que nos da una esperanza de que nuestro árbitro electoral, no tendrá mayores modificaciones por el bien de México.

Sin embargo, no hay que quitar el dedo del renglón porque es inadmisible que, quienes defienden la Constitución, estén amenazados desde el poder y si la Ministra Presidente está arriesgando su vida por defender a México, nos toca a los ciudadanos cuidar de ella como un valuarte de nuestra democracia y de nuestra vida constitucional. Norma Piña merece que la cuidemos todos los mexicanos, porque ES MUJER Y ES VALIENTE y por eso hay que alzar la voz.

De entrada los ministros de la SCJN deben pronunciarse en contra de la violencia generada desde el Palacio Nacional y hacerle un exhorto fuerte, contundente al imbécil que ahí vive, para que cierre su babeante hocico lleno de rencor.

