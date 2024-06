El Zumbido del Moscardón: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de junio. Felicidades a mi paisana Susana Harp Iturribarría por su posible incorporación al gabinete de la primera mujer presidente de los Estados Unidos Mexicanos. No sé si Claudia Sheinbaum la quiera en su equipo pero el mandamás decidió que ella se haga cargo de una de las secretarías más importantes a nivel de identidad nacional que hay en el gobierno federal.

Susana Harp, si el peje no manda otra cosa, será la Secretaria de Cultura del Gobierno de la república y como buena oaxaqueña, hará que su nombre suene fuerte en el gabinete de la próxima presidente de México porque así somos los oaxaqueños, por cierto ¿ustedes saben quién es la actual secretaria de cultura?, yo no y eso quiere decir que no hay acciones de relevancia periodística qué destacar en ese sector… bueno en ninguno del actual gobierno.